Verteidiger geht in seine sechste Saison bei den Niederbayern

Lesedauer: ca. 1 Minute

Verteidiger Stephan Daschner hat seinen Kontrakt in der Gäubodenstadt vorzeitig verlängert. Der 34- Jährige geht damit in seine sechste Saison beim niederbayerischen Erstliga-Club.

Der Abwehrspieler absolvierte bereits 205 DEL-Spiele und sieben Champions Hockey League-Partien für Straubing. Die vergangene Saison beendete der Rechtsschütze mit einer Plus-Minus-Statistik von +16, derzeit liegt diese bei +8.

„Meine Familie und ich fühlen uns in Straubing sehr wohl und sehen die Stadt als unsere Heimat. Es macht unglaublich viel Spaß, hier Eishockey zu spielen. Wir hatten jetzt über mehrere Jahre konstant sportlichen Erfolg und konnten uns kontinuierlich steigern. Es ist klasse, ein Teil davon zu sein“, so Stephan Daschner.

Jason Dunham erklärt: „Daschi ist ein routinierter Verteidiger, der unser Spielsystem und unsere Mentalität bestens kennt. Er ist ein harter Arbeiter, der viel Erfahrung in das Team bringt und diese auch an unsere jüngeren Spieler weitergibt.“ Der Sportliche Leiter ergänzt: „Daschi gibt unserem Kader die notwendige Tiefe, die wir auch in der kommenden Saison brauchen. Ich freue mich, dass Daschi, Natascha und Leonie weiterhin ein Teil unserer Tigers-Gemeinschaft bleiben.“