257 Tage nach dem letzten Hauptrundenspiel der Saison 2019/20 entscheidet die DEL am kommenden Donnerstag, den 19.11.2020, ob, wie, wann und in welcher Form der Spielbetrieb der Saison 2020/21 aufgenommen wird.

Und es steht nun definitiv fest, dass die Straubing Tigers daran teilnehmen könnten. In monatelanger harter Arbeit haben die Verantwortlichen der Straubing Tigers die nötigen Voraussetzungen dafür geschaffen, dass Erstliga-Eishockey nach der längsten Pause seiner Geschichte wieder in das Eisstadion am Pulverturm zurückkehren kann - auch wenn möglicherweise die komplette Spielzeit ohne Zuschauer ausgetragen werden muss. „Hinter uns liegen arbeitsreiche Wochen und Monate, doch nun haben wir den Punkt erreicht, an dem wir bei der Abstimmung am Donnerstag einer Teilnahme am Spielbetrieb einer möglichen Saison 2020/21 zustimmen können“, so Geschäftsführerin Gaby Sennebogen.

„Unser Ziel war eigentlich von Anfang an, in einer möglichen DEL-Saison 2020/21 mitzuspielen - jedoch nicht um jeden Preis und im Hinblick auf nachhaltiges und verantwortungsbewusstes kaufmännisches Handeln nur unter der Maßgabe, dass diese Spielzeit auf einer soliden finanziellen Basis steht, denn eine wirtschaftliche Darstellbarkeit sowie die langfristige Zukunft der Straubing Tigers und des EHC Straubing e.V. haben für uns oberste Priorität. Daher haben wir keine Hauruck-Aktionen gestartet und wollten auch keine falschen Hoffnungen wecken. Wir haben nun die notwendigen Rahmenbedingungen für eine mögliche Saison 2020/21 geschaffen und mein großer Dank gilt unseren Spielern sowie den Trainern, unseren Mitarbeitern, Gesellschaftern, Sponsoren, Partnern, Gönnern und allen Beteiligten, die dazu ihren Anteil geleistet haben. Dies hat einmal mehr gezeigt, dass die Straubinger Eishockey-Familie zusammensteht. Darüber hinaus stellt die monetäre Unterstützung aus dem staatlichen Hilfspaket für den Profisport einen entscheidenden Faktor dar, für die uns inzwischen ein positiver Bescheid vorliegt“, erklärt Sennebogen.

Da eine Wiederzulassung von Zuschauern in das Eisstadion am Pulverturm aufgrund des Pandemie-Geschehens bis auf Weiteres nicht absehbar ist, musste die Saison mit „Geisterspielen“ kalkuliert werden und deswegen erfolgt in Kürze die Rückabwicklung der bereits bezahlten Dauerkarten. Sämtliche Dauerkartenkunden erhalten dafür ein persönliches Anschreiben mit Hinweisen zum weiteren Ablauf. „Die Solidarität und das Vertrauen unserer Fans sind überwältigend, denn durch ihren Einsatz und dadurch, dass sie mit der Zahlung ihrer Beiträge für die Saison 2020/2021 in Vorleistungen gegangen sind, haben sie uns in den vergangenen Wochen und Monaten die nötige finanzielle Liquidität gewährt,“ so Gaby Sennebogen und ergänzt: „Für alle jene, die auf eine Rückzahlung - egal ob vollständig oder anteilig - ihres bereits bezahlten Dauerkartenpreises verzichten, haben wir die Aktion ‚BIG SAVE Hockey Hero‘ ins Leben gerufen, weil wir einen finanziellen Verzicht und das damit zum Ausdruck gebrachte Bekenntnis zu unserem Club keinesfalls als selbstverständlich, sondern als außergewöhnlich erachten.“ Nähere Informationen dazu werden in Kürze bekanntgegeben.

„Hinter uns liegen acht Monate, die gefühlsmäßig einer Achterbahnfahrt glichen. Was uns durch diese schwierige Zeit hindurchgeholfen hat, ist die Verbundenheit unserer Stadt sowie der gesamten Region mit unserem Club und dass wir fühlen, wie alle gemeinsam an einem Strang ziehen. Das macht unseren Standort aus und hat uns viel Motivation gegeben,“ sagt die Geschäftsführerin der Straubing Tigers abschließend und richtet ihren Blick nach vorne: „Wir erleben gerade eine sehr spezielle Zeit und diese Saison wird so oder so ungewöhnlich werden. Doch mit dem Willen, dem Teamgeist und den Tugenden, die unsere Mannschaft in der abgelaufenen Spielzeit ausgemacht haben, wollen wir unseren Fans auch unter diesen besonderen Umständen eine unvergessliche Saison 2020/21 bieten.“

Firmengruppe Max Bögl ist neuer Trikotsponsor der Straubing Tigers



Im Zuge der Präsentation des neuen gemeinsamen Trikotdesigns der Straubing Tigers und des EHC Straubing e.V. sowie der neuen Heim- und Auswärtstrikots der Straubing Tigers freuen sich die Verantwortlichen des niederbayerische Clubs, ein neues Mitglied im Kreis seiner Partner begrüßen zu können: Die Firmengruppe Max Bögl, mit über 6.500 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern an weltweit mehr als 35 Standorten und einem Jahresumsatz von rund 1,7 Mrd. Euro eines der größten Unternehmen der deutschen Bauindustrie, wird künftig mit einem Logo-Schriftzug im oberen Rückenbereich des neuen Trikots vertreten sein.

Gaby Sennebogen, Geschäftsführerin der Straubing Tigers, freut sich sehr über die neue Partnerschaft: „Die unmittelbaren Folgen der derzeitigen Corona-Pandemie sind für uns alle spürbar, ganz besonders auch für den Sport. Gerade in dieser schwierigen Zeit bewerten wir es daher als starkes Signal, dass wir ein Unternehmen wie Max Bögl für ein Sponsoring auf unseren Jerseys gewinnen konnten. Von Anfang an haben wir sehr angenehme sowie konstruktive Gespräche geführt und ich freue mich persönlich sehr auf die künftige Zusammenarbeit.“

„Der schnelle Sport auf den Kufen sowie das unbedingte Teamplay begeistert uns sehr und so freuen wir uns auf die Partnerschaft mit den Straubing Tigers und wünschen weiterhin viel Erfolg“, so Johann Bögl, Gesellschafter der Firmengruppe Max Bögl.