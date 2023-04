Lesedauer: ca. 1 Minute

Der niederbayerische DEL-Club kann heute die nächste Verpflichtung für die kommende Spielzeit bekanntgeben: Der 18-jährige Linus Brandl wechselt von der U20-Mannschaft der Jungadler Mannheim in die Gäubodenstadt.

In der abgelaufenen Spielzeit erzielte der Rechtsschütze 28 Tore und 28 Assists in 35 Partien und trug damit wesentlich zum Gewinn des DNL-Meistertitels bei. Seine Profikarriere begann der Junioren-Nationalspieler beim EHC 80 Nürnberg, für den er zwei Spielzeiten auflief. In der Saison 2021/22 unterzeichnete der 1,82 Meter große und 84 kilogrammschwere Stürmer einen Vertrag bei den Jungadlern Mannheim, wo er sowohl für die U17 Mannschaft als auch für die U20-Mannschaft auflief. Zur selben Spielzeit gab Brandl sein Debüt in der U17-Nationalmannschaft. Am kommenden Donnerstag wird er erstmals mit dem U18-DEB-Team um den Weltmeistertitel der Junioren in der Schweiz kämpfen.

„Ich bin begeistert von Linus. Ich sehe großes Potential in ihm und seiner Spielweise. Er zeigt schon in seinem jungen Alter ein großartiges Eishockeyverständnis, das er bald beim DEB und auch bei uns zeigen darf. Er ist einer der talentiertesten deutschen Rechtsschützen-Nachwuchsspieler und ich bin froh, dass er sich für unser Team entschieden hat“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.

Zu seiner Vertragsunterzeichnung erklärt Linus Brandl selbst: „Als ich das erste Mal auf dem Eis stand, hätte ich mir nicht vorstellen können, dass sich ein Club, wie die Straubing Tigers, um mich bemüht und ich nun die Möglichkeit habe, in einer der besten Eishockey-Familien zu spielen. Das ist eine großartige Chance für meine persönliche Entwicklung und ich freue mich sehr, ein Teil dieses Teams zu werden.“

Der Angreifer wird für die Straubing Tigers mit der Rückennummer 73 auflaufen.