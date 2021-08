Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die ersten DEL-Teams haben ihre Vorbereitungspremiere für die Saison 2021/22 bestritten. So lief es in den ersten Testspielen.

Nicht nur der Dolomitencup in Neumarkt hat mit einem 4:1 (1:1, 0:0, 3:0)-Sieg der Augsburger Panther über die italienische Nationalmannschaft begonnen. Auch die Straubing Tigers richten in dieser Saison wieder ihren Gäuboden-Cup aus. Dabei konnten die Gastgeber zum Auftakt einen 3:1 (1:0, 0:1, 2:0)-Sieg gegen die Nürnberg Ice Tigers feiern. Yannik Valenti gelang dabei in Überzahl der erste Saisontreffer (8.). Ebenfalls im Powerplay glichen die Franken aus, Torschütze war Ryan Stoa (34.). Während einer fünfminütigen Unterzahlsituation erzielten Tim Brunnhuber (48.) und Andreas Eder (53.) die beiden Treffer zum 3:1-Endstand.

Damit treffen die Tigers am Sonntag um 19 Uhr im Endspiel auf den ERC Ingolstadt, der mit 3:2 (0:1, 2:0, 1:1) gegen die Grizzlys Wolfsburg gewonnen hat. Die Wolfsburger Führung durch Trevor Mingoia drehten Simon Gnyp und Daniel Pietta im Mittelabschnitt. Den Grizzlys gelang noch einmal der Ausgleich Julian Melchiori, ehe Leon Hüttl den Sieg für Ingolstadt sicherstellte. Damit trifft Wolfsburg am Sonntag um 14.30 Uhr im Spiel um Platz 3 auf Nürnberg.

Weitere Testspielergebnisse vom Freitag:

Kölner Haie – Schwenninger Wild Wings 1:0 (0:0, 0:0, 1:0)

Tore: Köln: van Calster.

Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters 4:2 (0:0, 2:2, 2:0)

Tore: Düsseldorf: Barta (2), MacAulay, Eder – Iserlohn: Aubin, Acolatse.

EV Zug – Adler Mannheim 5:1 (3:0, 0:0, 2:1)

Tor: Mannheim: Plachta.

Testspielergebnisse unter der Woche:

HC Ajoie – Bietigheim Steelers 4:1 (1:0, 1:1, 2:0)

Tor: Bietigheim: Stretch.

HC Lausanne – Adler Mannheim 1:3 (0:1, 0:2, 1:0)

Tore: Mannheim: Eisenschmid, Desjardins, Iskhakov.

SaiPa Lappeenranta – Krefeld Pinguine 3:1 (2:0, 1:0, 0:1)

Tor: Krefeld: Braun.

Jokerit Helsinki – Krefeld Pinguine 5:2 (3:1, 1:0, 1:1)

Tore: Krefeld: Bracco, Lessio.