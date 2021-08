Testspiele am Sonntag

​Gleich drei Turniere sind am Sonntag zum Auftakt der Vorbereitungsphase zu Ende gegangen. Alle Sonntagsergebnisse in der Übersicht.

Die Straubing Tigers sind gut in die Vorbereitungsphase gestartet. Die Niederbayern haben das eigene Turnier um den Gäuboden-Cup gewonnen. Im Endspiel setzten sich die Hausherren mit 5:2 (1:0, 1:0, 3:2) gegen den ERC Ingolstadt durch. Sieben Sekunden vor der ersten Pause traf Jason Akeson zur 1:0-Führung. Nachdem Yannik Valenti auf 2:0 erhöht hatte, verkürzte Ingolstadt zwar durch Justin Feser in Unterzahl auf 1:2, doch dann zog Straubing auf 5:1 davon. Die Tore erzielten Mike Connolly, Sandro Schönberger und Andreas Eder. Elf Sekunden vor Schluss war Frederik Storm nochmal für Ingolstadt erfolgreich. Platz drei ging an die Nürnberg Ice Tigers durch ein 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) über die Grizzlys Wolfsburg. Es trafen Charlie Jahnke (2), Marcus Weber und Daniel Schmölz für Nürnberg sowie Trevor Mingoia für Wolfsburg.

Der EHC Red Bull München musste sich im Finale des Red Bull Salute in Kitzbühel den Bili Tygri Liberec mit 3:7 (2:2, 1:1, 0:4) geschlagen geben. Nach Toren von Austin Ortega (2) und Trevor Parkes führten die Münchner mit 2:1 und 3:2, ehe die Tschechen die Partie mit vier Toren in den letzten fünf Minuten entschieden. Platz drei ging an den EC Red Bull Salzburg durch 6:1 gegen den HC Kosice; gegen die Slowaken hatte München tags zuvor mit 4:1 (2:0, 0:0, 2:1) nach Toren von Yasin Ehliz, Jonathon Blum, Ben Smith und Ben Street gewonnen.

Wie bereits berichtet hatten die Eisbären Berlin beim Dolomitencup in Neumarkt das Spiel um Platz 3 gegen die italienische Nationalmannschaft mit 4:1 (1:0, 1:0, 2:1) gewonnen. Im Endspiel unterlagen die Augsburger Panther dem EHC Biel mit 0:2 (0:2, 0:0, 0:0).

Weitere Testspiele am Sonntag:

Krefeld Pinguine – Düsseldorfer EG 0:3 (0:1, 0:1, 0:1)

Tore: Düsseldorf: T. Eder, Fischbuch, Zitterbart.

Herner EV – Iserlohn Roosters 3:4 (1:1, 1:1, 1:2)

Tore: Herne: Hüffner, Marsall, Liesegang – Iserlohn: Bailey, O’Connor, Whitney, Adam.