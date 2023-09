DEL am Freitag

​Die Stimmung in Straubing war bestens: Im bayrischen Duell besiegten die Tigers den Deutschen Meister aus München und stehen damit nun vor dem EHC Red Bull München. An der Spitze stehen weiterhin die Kölner Haie, die am Samstag (19 Uhr) nun die Adler Mannheim und damit den Tabellenzweiten zum Spitzenspiel der Deutschen Eishockey-Liga erwarten.

Die Kölner Haie haben schon am Donnerstag bei den Iserlohn Roosters mit 6:3 (1:1, 0:1, 5:1) – dank eines fulminanten Schlussabschnitts. Schon einen Tag früher setzte sich Mannheim mit 5:4 (3:1, 2:1, 0:2) bei den Löwen Frankfurt durch. Das Ausrufezeichen des Freitags setzten dann die Straubing Tigers: Beim 4:2 (0:0, 3:2, 1:0) lagen die Gäste aus München durch Tore von Austin Ortega und Yasin Ehliz mit 2:0 vorne, ehe die Niederbayern das Spiel drehten. Drei Tore innerhalb von vier Minuten sorgten für die entscheidende Wende. Die Straubinger Tore erzielten Mark Zengerle, Matt Bradley, Nicolas Mattinen und Cole Fonstad.



Derweil hängt die Düsseldorfer EG weiterhin im Tabellenkeller fest: Daheim verloren die Rot-Gelben mit 0:1 (0:0, 0:0, 0:0, 0:1) nach Penaltyschießen gegen die Augsburger Panther. Den entscheidenden Versuch für die Gäste verwandelte Otso Rantakari. Dagegen stehen die Schwenninger Wild Wings nach dem 4:1 (0:0, 2:0, 2:1)-Erfolg gegen die Eisbären Berlin auf dem dritten Platz. Nachdem Daniel Pfaffengut und Tyson Spink zum 2:0 getroffen hatten, gelang Berlins Blaine Byron zwar der Anschluss, doch Alexander Karachun und nochmal Pfaffengut machten alles klar.

Der ERC Ingolstadt kam im Heimspiel gegen die Grizzlys Wolfsburg zu spät aufs Scoreboard und verlor mit 2:5 (0:2, 0:2, 2:1). Matt White (2), Spencher Machacek und Justin Feser schossen einen 4:0-Vorsprung für die Niedersachsen heraus, ehe Wayne Simpson und Casey Bailey für die Panther erfolgreich waren. Den Schlusspunkt für Wolfsburg setzte Darren Archibald.

Lange sah es auch in Nürnberg nach torlosen 60 Minuten aus, ehe die Ice Tigers in den letzten gut fünf Minuten den 3:0 (0:0, 0:0, 3:0) gegen die Fischtown Pinguine Bremerhaven klarmachten. Elis Hede, Danjo Leonhardt und Cole Maier trafen beim späten Sieg.