Straubing übernimmt Tabellenführung - Ingolstadt gewinnt zweistellig gegen Köln

31.10.2025, 22:46 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Die Adler Mannheim geben die Tabellenführung nach der dritten Niederlage in Folge an die Straubing Tigers ab.

EHC Red Bull München - Adler Mannheim 4:0 (0:0, 0:0, 4:0)

Die Adler Mannheim haben erstmals seit dem dritten Spieltag die Tabellenführung abgegeben. Beim 0:4 in München konnten die Kurpfälzer zwei Drittel lang das 0:0 halten - doch dann sorgte ein Doppelschlag innerhalb von 128 Sekunden durch Patrick Hager und Taro Hirose für die Vorentscheidung. Veit Oswald (57.) und Tobi Rieder (58.) per Emptynetter entschieden letztendlich die Partie zugunsten der Bayern. Torhüter Mathias Niederberger verdiente sich mit 22 Paraden seinen ersten Saison-Shutout.

ERC Ingolstadt - Kölner Haie 10:3 (3:0, 3:2, 4:0)

Einen unerwartet hohen Sieg feierte der ERC Ingolstadt vor heimischer Kulisse gegen die Kölner Haie. Den Grundstein des Erfolgs legten die Panther bereits im ersten Drittel mit zwei Treffern innerhalb von 2:21 Minuten und einem weiteren Tor kurz vor Ende des ersten Abschnitts. Drei weitere Tore im zweiten Durchgang davon ein Doppelschlag innerhalb von 40 Sekunden bedeuteten eine souveräne 6:2-Führung zum zweiten Pausentee. Nach dem sechsten Gegentor hatte Gäste-Torhüter Tobias Ancicka Feierabend und wurde durch den erst 18-jährigen Aaron Kaiser ersetzt. Auch dieser musste gegen die unnachgiebigen Ingolstädter noch vier Mal den Puck aus dem Netz holen. Daniel Schmölz machte mit seinem ersten Treffer der Saison (58.) kurz vor Ende den zweistelligen Sieg perfekt. Zum besten Spieler der Partie avancierte Verteidiger Alex Breton mit einem Tor und drei Vorlagen. Daneben punkteten Kenny Agostino (ein Tor, zwei Vorlagen) und Riley Barber (zwei Tore, eine Vorlage) jeweils dreifach. Insgesamt trugen sich neun unterschiedliche Spieler in die Torschützenliste ein.

Dresdner Eislöwen - Löwen Frankfurt 4:3 n.P. (1:0, 1:2, 1:1, 0:0, 1:0)

Wichtige Punkte im Abstiegskampf sammelten die Dresdner Eislöwen beim Shootout-Sieg gegen Frankfurt. Nachdem die Eislöwen durch Sebastian Gorcik in Front gingen, drehte Frankfurt mit einem Doppelschlag innerhalb von 59 Sekunden im zweiten Drittel die Partie. Gorcik egalisierte mit seinen zweiten Treffer der Partie zum 2:2-Pausenstand. Da beide Teams im Schlussabschnitt jeweils einmal trafen, ging das Spiel in die Verlängerung. Dort wurde der vermeintliche Siegtreffer für die Hausherren durch Lance Bouma nach Videobeweis aberkannt. Im anschließenden Penaltyschießen sorgte Trevor Parkes für den Zusatzpunkt des Aufsteigers, was damit den ersten Heimsieg in der DEL bedeutete.

Nürnberg Ice Tigers - Straubing Tigers 3:5 (1:1, 2:2, 0:2)

Im Bayern-Derby behielt Straubing knapp die Oberhand bei den Nürnberg Ice Tigers. Während die Gastgeber mit einem späten Tor vor der ersten Pause und mit einem weiteren Treffer kurz nach Wiederbeginn aus einem 0:1 ein 2:1 machten, sorgten zwei Tore innerhalb von 21 Sekunden für die 3:2-Führung Straubings. Nürnbergs Roman Kechter sorgte mit seinem ersten Saisontor für das 3:3 nach 40 Minuten. Als vieles auf eine Verlängerung deutete, sorgte Zac Leslie (58.) für die späte Entscheidung und Marcel Brandt machte per Emptynetter mit seinem zweiten Treffer der Partie den Deckel drauf.

Schwenninger Wild Wings - Eisbären Berlin 3:4 n.V. (0:2, 2:0, 1:1, 0:1)

Meister Eisbären Berlin feierte einen knappen Overtime-Sieg bei den Schwenninger Wild Wings. Eine 2:0-Führung Berlins glich Schwenningen im zweiten Abschnitt zum 2:2 aus, bevor Danny O‘Regan die Gastgeber zu Beginn des dritten Drittels erstmals in Führung brachte. Ty Ronning schickte mit seinem zweiten Treffer des Abends die Partie in die Overtime. Dort sorgte der Norweger Markus Vikingstad nach 3:16 Minuten für den Auswärtssieg des Hauptstadt-Klubs.