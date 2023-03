Lesedauer: ca. 1 Minute

Weitere verdiente Spieler verlassen Augsburg. Die Stürmer David Stieler und Adam Payerl sowie Verteidiger John Rogl werden in der kommenden Saison nicht mehr für die Panther auflaufen. Alle drei waren Teil der Halbfinal-Mannschaft der Saison 2018-19 und der darauffolgenden unvergesslichen Auftritte in der Champions Hockey League.

Center David Stieler wechselte zur Saison 2016-17 in die Fuggerstadt und stürmte insgesamt sieben Spielzeiten für den Club. In 350 Einsätzen verbuchte der 35-jährige Deutsch-Tscheche 175 Scorerpunkte (62 Tore und 113 Assists). Lediglich sieben Akteure absolvierten in der DEL-Geschichte mehr Partien für die Panther, nur sechs Spieler verbuchten mehr Punkte als Stieler.

Mit 72 Toren in 243 Spielen ist Adam Payerl der fünftbeste DEL-Torjäger der Augsburger Panther. Lediglich Duanne Moeser (144 Tore), T.J. Trevelyan (132), Drew LeBlanc (93) und Sergej Vostrikov (86) trafen in der Deutschen Eishockey Liga öfter für die Rot-Grün-Weißen als der 32-jährige Kanadier. Insgesamt verbuchte Payerl in seinen fünf Jahren im Panthertrikot 141 Scorerpunkte und damit mehr als einen halben Punkt pro Einsatz.

Ebenfalls fünf Jahre für Augsburg spielte John Rogl. In 230 Spielen für die Panther – das bedeutet Platz 17 in der internen DEL-Wertung – kommt der Verteidiger auf 24 Scorerpunkte (vier Tore und 20 Assists), zwischenzeitlich avancierte der 26-Jährige gar zum deutschen Nationalspieler. Zwischen 2019 und 2022 absolvierte Rogl 18 Länderspiele für den DEB.

Panther-Geschäftsführer Maximilian Horber: „David Stieler, Adam Payerl und John Rogl waren über einen langen Zeitraum prägende Gesichter der Augsburger Panther, das macht ein Blick in unsere All-Time-Statistiken in der DEL deutlich. Nach der sportlichen Entwicklung der letzten Saison sind wir aber zum Ergebnis gekommen, personell neue Wege zu gehen. Wir danken David, Adam und John für ihren jahrelangen Einsatz für unseren Club und wünschen ihnen für ihre private und sportliche Zukunft nur das Beste.“

Alle drei Spieler werden im Rahmen des Saisonabschlusses am Samstag offiziell verabschiedet.