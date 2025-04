Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Straubing Tigers dürfen einen alten Bekannten willkommen heißen: Stefan Loibl kehrt zur Saison 2025/26 vom Ligakonkurrenten Adler Mannheim zurück an den Pulverturm.

Der gebürtige Straubinger durchlief den Nachwuchs des EHC Straubing und sammelte erste Erfahrungen im Profibereich beim EV Landshut. Zur Saison 2014/15 wechselte er erstmals in den Kader der Straubing Tigers und entwickelte sich in den folgenden Jahren zu einem festen Bestandteil der Mannschaft. Bis 2020 absolvierte Loibl 229 Spiele für die Straubing Tigers, bevor er den nächsten Schritt wagte und sich den Adler Mannheim anschloss. Nach einem Jahr in der Kurpfalz folgte 2021 ein Wechsel nach Schweden zu Skellefteå AIK in der SHL, ehe er 2022 nach Mannheim zurückkehrte. Nun führt ihn sein Weg zurück in die Heimat.

„Stefan ist ein Spieler mit hoher Qualität und großer Identifikation mit unserem Club“, erklärt Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers. „Er kennt den Standort, bringt internationale Erfahrung mit und passt sportlich wie charakterlich sehr gut in unsere Mannschaft. Wir freuen uns sehr, dass er sich für eine Rückkehr nach Straubing entschieden hat.“ Loibl lief für die deutsche Nationalmannschaft unter anderem bei Weltmeisterschaften und den Olympischen Winterspielen 2022 auf.