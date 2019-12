Lesedauer: ca. 1 Minute

Stefan Loibl zog sich während des gestrigen Spiels gegen den EHC Red Bull München bei einem Kontakt mit der Bande einen Bruch des rechten Schlüsselbeins zu.

Der Stürmer wurde umgehend in das Klinikum Straubing gebracht und noch in der Nacht von Dr. Markus Vogt erfolgreich operiert. Über die Dauer des Heilungsverlaufs und zu einer Rückkehr in den Kader können aktuell noch keine Aussagen gemacht werden.