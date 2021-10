Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach der abgesagten Partie vom Sonntagabend liegen nun die Ergebnisse der im Labor ausgewerteten PCR-Testungen bei den Iserlohn Roosters vor. Dabei sind weitere Corona-Fälle zu vermelden, nach Rücksprache mit den zuständigen Behörden steht auch das weitere Vorgehen fest.

Das für Freitag (29.10.21) angesetzte Spiel der DEL zwischen den Iserlohn Roosters und der Düsseldorfer EG findet nicht statt und wird auf den 07.12.21 (19.30 Uhr) verlegt. Im Hinblick auf die andauernden Anordnungen des Leitenden Kreisverwaltungsdirektors des Fachbereichs Gesundheit und Soziales im Märkischen Kreis steht den Iserlohn Roosters aktuell keine spielfähige Mannschaft im Sinne der Spielordnung zur Verfügung.

Neue terminiert sind derweil die bereits zuvor ausgefallenen Spiele der DEG. Das Heimspiel gegen die Straubing Tigers findet am 14.12.21 (19.30 Uhr) statt. Die Partie in Nürnberg am 30.11.21 (19.30 Uhr).