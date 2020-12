Köln gleicht spät per Doppeltreffer aus, DEG siegt nach Penaltys

Lesedauer: ca. 1 Minute

​Eishockey ohne Zuschauer ist nicht schön. Ein Derby ohne Zuschauer noch viel weniger – aber dann dieses Derby ohne Fans? Die Kölner Haie und die Düsseldorfer EG haben in ihrem 228. Aufeinandertreffen zum Auftakt der DEL-Saison 2020/21 so richtig viel aus sich und diesem Spiel herausgeholt. Am Ende gewinnt die DEG im Penaltyschießen mit 5:4 (1:1, 1:1, 2:2, 1:0), doch die Kölner Haie sicherten sich den Punkt mit zwei Toren, als bereits der Torhüter das Eis verlassen hatte.

Ob das noch gelingt? Die DEG führt mit 4:2. Gut drei Minuten sind noch zu spielen – jeweils vier Spieler sind auf dem Eis. Da kann nichts mehr anbrennen? Weit gefehlt! Rund drei Minuten vor dem Ende nahm Haie-Trainer Uwe Krupp seinen ab dem zweiten Drittel starken Torhüter Justin Pogge vom Eis, brachte einen weiteren Feldspieler. Und Jon Matsumoto hämmert die Scheibe zum Anschluss in die Düsseldorfer Maschen. Die letzte Minute läuft, jeweils fünf Spieler auf dem Eis – und dann das gleiche Spiel: Torhüter runter, Matsumoto zieht ab – 4:4. 23 Sekunden vor dem Ende.

Tolle Schlussphase? Die Verlängerung wurde noch besser! Es ging hoch und runter, Chancen auf beiden Seiten. Matsumoto hatte die Chance auf den Siegtreffer, doch DEG-Goalie Mirko Pantkowski stoppte die Scheibe irgendwie Zentimeter vor der Linie. Kurz darauf gab es einen Strafschuss für die DEG nach Foul von Marcel Müller: Daniel Fischbuch lief an, scheiterte aber an Pogge. Und erst im Penaltyschießen fiel die Entscheidung. Charlie Jahnke, der aus Berlin kam und sich offenbar am Rhein pudelwohl fühlt, immer besser wird, verwandelte den entscheidenden Versuch für die DEG, nachdem er schon im Spiel getroffen hatte.

Und sonst? Ein zurecht nicht gegebenes Tor für die DEG, weil der Puck so gerade eben aus dem Drittel heraus gerutscht war, ehe Marc Zanetti von der blauen Linie abzog und die Scheibe ins Tor drosch. Dann die strittige Szene beim 2:2 der Haie durch James Sheppard in doppelter Überzahl. Schlittschuhtor oder nicht? Nach langem Videostudium entschieden die Unparteiischen auf Tor für Köln.

Keine Frage. Zu normalen Zeiten wären 18.700 Fans im Stadion gewesen, würden jetzt noch über dieses Spiel diskutieren – und hätten eine ganze Menge Spaß dabei. So blieb der Spaß am Bildschirm.

Tore: 1:0 (3:58) Frederik Tiffels (Sheppard, Moritz Müller), 1:1 (9:13) Karachun (From, Ehl), 1:2 (32:38) Jahnke (Eder), 2:2 (37:11) Sheppard (Akeson, Matsumoto/5-3), 2:3 (40:59) Barta (Fischbuch, Jensen/5-3), 2:4 (46:43) Alanov (Fischbuch/5-4), 3:4 (57:20) Matsumoto (Akeson, Edwards/5-4), 4:4 (59:37) Matsumoto (Edwards, Akeson/6-5), 4:5 (65:00) Jahnke (entscheidender Penalty). Strafen: Köln 12, Düsseldorf 12.