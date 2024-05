Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Augsburger Panther trennen sich von Vize-Weltmeister Samuel Soramies und Verteidiger Tim Schüle.

Zwei weitere Spieler verlassen die Augsburger Panther. Stürmer Samuel Soramies und Verteidiger Tim Schüle werden in der Saison 2024-25 nicht mehr für den DEL-Club auflaufen.

Samuel Soramies (25) wechselte zur Saison 2022-23 vom ERC Ingolstadt nach Augsburg. Für die Panther verbuchte er neun Tore und acht Assists in 96 Spielen. Der Stürmer wurde im vergangenen Jahr Vize-Weltmeister mit der deutschen Nationalmannschaft. Bis vor kurzem gehörte er in der WM-Vorbereitungsphase noch zum erweiterten DEB-Kader, wurde jedoch von Bundestrainer Harold Kreis in der letzten Phase nicht mehr berufen.

Tim Schüle kam in der vergangenen Spielzeit von den Bietigheim Steelers zu den Panthern und markierte in der abgelaufenen Saison in 40 Partien zwei Tore und neun Vorlagen.

Wohin die beiden wechseln ist bislang noch nicht bekannt.