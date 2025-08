Alle Spiele in der Übersicht

Noch knapp zwei Wochen, ehe die ersten Testspiele der Saison 2025/26 anstehen. Hier ist die aktualisierte Übersicht der Vorbereitungspartien für alle 14 DEL-Clubs.

EHC Red Bull München

Turnier um den Lehner-Cup in Sursee und Zug:

Do., 14.08.2025, 19.00 Uhr: SC Bern – EHC Red Bull München (in Sursee)

Fr., 15.08.2025, 19.00 Uhr: EV Zug – Motor České Budějovice (in Sursee)

Sa., 16.08.2025, 16.00 Uhr: SC Bern – Motor České Budějovice (in Sursee)

Sa., 16.08.2025, 17.00 Uhr: EV Zug – EHC Red Bull München (in Zug)

Turnier Red Bull Salute in Zell am See:

Fr., 22.08.2025, 16.00 Uhr EC Red Bull Salzburg – EV Zug

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: EHC Red Bull München – Rögle BK

Sa., 23.08.2025, 15.00 Uhr: Spiel um Platz 3

Sa., 23.08.2025, 19.00 Uhr: Finale

Testspiel:

Fr., 29.08.2025, 19.00 Uhr: EHC Red Bull München – Graz 99ers (in Bad Tölz)

Turnier um den Warrior-Cup in Kaufbeuren:

Sa., 06.09.2025, 13.00 Uhr: EHC Red Bull München – Glasgow Clan

Sa., 06.09.2025, 17.00 Uhr: ESV Kaufbeuren – Nürnberg Ice Tigers

So., 07.09.2025, 13.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 07.09.2025, 17.00 Uhr: Finale

Straubing Tigers

Turnier um den Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing:

Fr., 15.08.2025, 12.00 Uhr: ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers

Fr., 15.08.2025, 16.00 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther

So., 17.08.2025, 12.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 16 Uhr) *

So., 17.08.2025, 16.00 Uhr: Finale (oder 12 Uhr) *

* Das Spiel mit Straubinger Beteiligung findet um 16 Uhr statt.

Turnier um den Vinschgau-Cup in Latsch:

Fr., 22.08.2025, 20.00 Uhr: ERC Ingolstadt – Zürcher SC Lions

Sa., 23.08.2025, 20.00 Uhr: Straubing Tigers – HC Pustertal

So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Zürcher SC Lions – Straubing Tigers

So. 24.08.2025, 18.00 Uhr: HC Pustertal – ERC Ingolstadt

Vorbereitungsturnier in Dresden:

Fr., 29.08.2025, 16.00 Uhr: Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 29.08.2025, 19.30 Uhr: Dresdner Eislöwen – Löwen Frankfurt

So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 17.30 Uhr: Finale

Testspiel:

Fr., 05.09.2025, 17.00 Uhr: Motor České Budějovice – Straubing Tigers

Löwen Frankfurt

Turnier um den Dolomiten-Cup in Neumarkt:

Fr., 15.08.2025, 20.00 Uhr: Dynamo Pardubice – EV Landshut

Sa., 16.08.2025, 20.00 Uhr: Löwen Frankfurt – Vålerenga Oslo

So., 17.08.2025, 15.45 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 17.08.2025, 20.00 Uhr: Finale

Turnier um den Probonio-Preseason-Cup in Kassel:

Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: Kassel Huskies – Löwen Frankfurt

Sa., 23.08.2025, 18.30 Uhr: Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters

So., 24.08.2025, 13.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Vorbereitungsturnier in Dresden:

Fr., 29.08.2025, 16.00 Uhr: Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 29.08.2025, 19.30 Uhr: Dresdner Eislöwen – Löwen Frankfurt

So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 17.30 Uhr: Finale

Testspiele:

So., 07.09.2025, 16.00 Uhr: Löwen Frankfurt – EC Bad Nauheim

Nürnberg Ice Tigers

Turnier um den Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing:

Fr., 15.08.2025, 12.00 Uhr: ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers

Fr., 15.08.2025, 16.00 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther

So., 17.08.2025, 12.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 16 Uhr) *

So., 17.08.2025, 16.00 Uhr: Finale (oder 12 Uhr) *

* Das Spiel mit Straubinger Beteiligung findet um 16 Uhr statt.

Turnier Südtirol Summer Classic in Bozen:

Sa., 23.08.2025, 16.00 Uhr: EHC Kloten – HC Skoda Plzen

Sa., 23.08.2025, 20.00 Uhr: HC Bozen – Nürnberg Ice Tigers

So., 24.08.2025, 16.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 20.00 Uhr: Finale

Testspiel:

Sa., 30.08.2025, 14.30 Uhr: Nürnberg Ice Tigers – HC Pustertal

Turnier um den Warrior-Cup in Kaufbeuren:

Sa., 06.09.2025, 13.00 Uhr: EHC Red Bull München – Glasgow Clan

Sa., 06.09.2025, 17.00 Uhr: ESV Kaufbeuren – Nürnberg Ice Tigers

So., 07.09.2025, 13.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 07.09.2025, 17.00 Uhr: Finale

ERC Ingolstadt

Turnier um den Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing:

Fr., 15.08.2025, 12.00 Uhr: ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers

Fr., 15.08.2025, 16.00 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther

So., 17.08.2025, 12.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 16 Uhr) *

So., 17.08.2025, 16.00 Uhr: Finale (oder 12 Uhr) *

* Das Spiel mit Straubinger Beteiligung findet um 16 Uhr statt.

Turnier um den Vinschgau-Cup in Latsch:

Fr., 22.08.2025, 20.00 Uhr: ERC Ingolstadt – Zürcher SC Lions

Sa., 23.08.2025, 20.00 Uhr: Straubing Tigers – HC Pustertal

So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Zürcher SC Lions – Straubing Tigers

So. 24.08.2025, 18.00 Uhr: HC Pustertal – ERC Ingolstadt

Spiele in der Champions Hockey League:

Do., 28.08.2025, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Ilves Tampere

Sa., 30.08.2025, 18.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Kalpa Kuopio

Fr., 05.09.2025, 19.45 Uhr: EV Zug – ERC Ingolstadt

So., 07.09.2025, 14.00 Uhr: HC Lausanne – ERC Ingolstadt

Mi., 08.10.2025, 19.45 Uhr: HC Bozen – ERC Ingolstadt

Mi., 15.10.25, 19.30 Uhr: ERC Ingolstadt – Odense Bulldogs

Dresdner Eislöwen

Testspiele:

Fr., 15.08.2025, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Dresdner Eislöwen (in Köln, Haie-Trainingszentrum)

So., 17.08.2025, 18.30 Uhr: Ravensburg Towerstars – Dresdner Eislöwen

Vorbereitungsturnier in Dresden:

Fr., 29.08.2025, 16.00 Uhr: Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 29.08.2025, 19.30 Uhr: Dresdner Eislöwen – Löwen Frankfurt

So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 17.30 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Kassel Huskies – Dresdner Eislöwen

Augsburger Panther

Turnier um den Gäubodenvolksfest-Cup in Straubing:

Fr., 15.08.2025, 12.00 Uhr: ERC Ingolstadt – Nürnberg Ice Tigers

Fr., 15.08.2025, 16.00 Uhr: Straubing Tigers – Augsburger Panther

So., 17.08.2025, 12.00 Uhr: Spiel um Platz 3 (oder 16 Uhr) *

So., 17.08.2025, 16.00 Uhr: Finale (oder 12 Uhr) *

* Das Spiel mit Straubinger Beteiligung findet um 16 Uhr statt.

Turnier um den Bodensee-Cup in Kreuzlingen:

Do., 21.08.2025, 19.30 Uhr: HC Lugano – Schwenninger Wild Wings

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Rapperswil-Jona Lakers – Augsburger Panther

Sa., 23.08.2025, 15.00 Uhr: Spiel um Platz 3

Sa., 23.08.2025, 19.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 29.08.2025, 19.00 Uhr: EHC Biel – Augsburger Panther

So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Augsburger Panther – Graz 99ers

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Augsburger Panther – Black Wings Linz

So., 07.09.2025, 15.00 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther

Grizzlys Wolfsburg

Testspiele:

Mi., 20.08.2025, 19.15 Uhr: Klagenfurter AC – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 22.08.2025, 16.00 Uhr: Villacher SV – Grizzlys Wolfsburg (in Klagenfurt)

So., 24.08.2025, 14.00 Uhr: Vienna Capitals – Grizzlys Wolfsburg (in Klagenfurt)

Vorbereitungsturnier in Dresden:

Fr., 29.08.2025, 16.00 Uhr: Straubing Tigers – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 29.08.2025, 19.30 Uhr: Dresdner Eislöwen – Löwen Frankfurt

So., 31.08.2025, 14.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 17.30 Uhr: Finale

Testspiele:

Mi., 03.09.2025, 18.00 Uhr: Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg

Schwenninger Wild Wings

Testspiele:

Sa., 16.08.2025, 15.00 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Zürcher SC Lions

Turnier um den Bodensee-Cup in Kreuzlingen:

Do., 21.08.2025, 19.30 Uhr: HC Lugano – Schwenninger Wild Wings

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Rapperswil-Jona Lakers – Augsburger Panther

Sa., 23.08.2025, 15.00 Uhr: Spiel um Platz 3

Sa., 23.08.2025, 19.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Sa., 30.08.2025, 17.00 Uhr: EHC Freiburg – Schwenninger Wild Wings

Do., 04.09.2025, 18.30 Uhr: Servette Genf – Schwenninger Wild Wings

So., 07.09.2025, 15.00 Uhr: Schwenninger Wild Wings – Augsburger Panther

Kölner Haie

Testspiele:

Do., 14.08.2025, 19.00 Uhr: Kölner Haie – Tappara Tampere (im Haie-Trainingszentrum)

Sa., 16.08.2025, 14.00 Uhr: Kölner Haie – Tappara Tampere (im Haie-Trainingszentrum)

Turnier um die Energie-Steiermark-Trophy in Graz:

Fr., 22.08.2025, 16.00 Uhr: Kölner Haie – Malmö Redhawks

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: Graz 99ers – Slovan Bratislava

Sa., 23.08.2025, 16.00 Uhr: Spiel um Platz 3

Sa., 23.08.2025, 19.30 Uhr: Finale

Turnier um den NRW-Cup in Iserlohn:

Sa., 30.08.2025, 13.30 Uhr: Kölner Haie – Krefeld Pinguine

Sa., 30.08.2025, 17.00 Uhr: Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG

So., 31.08.2025, 13.30 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Mi., 03.09.2025, 18.00 Uhr: Kölner Haie – Grizzlys Wolfsburg

Fr., 05.09.2025, 20.15 Uhr: Tilburg Trappers – Kölner Haie

Adler Mannheim

Testspiele:

Do., 14.08.2025, 17.00 Uhr: Graz 99ers – Adler Mannheim (in Kitzbühel)

So., 17.08.2025, 14.00 Uhr: Graz 99ers – Adler Mannheim (in Kitzbühel)

Do., 21.08.2025, 19.30 Uhr: HC Davos – Adler Mannheim (in Herisau)

Fr., 22.08.2025, 19.30 Uhr: HC Ambri-Piotta – Adler Mannheim (in Herisau)

Fr., 29.08.2025, 19.00 Uhr: SC Langnau Tigers – Adler Mannheim

Fischtown Pinguins Bremerhaven

Turnier Coupes de Bains in Yverdon-les-Bains:

Mo., 18.08.2025, 20.15 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Servette Genf

Mi., 20.08.2025, 20.15 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Lausanne HC

Do., 21.08.2025, 20.15 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – HC Ajoie

Spiele in der Champions Hockey League:

Fr., 29.08.2025, 19.45 Uhr: Züricher SC Lions – Fischtown Pinguins Bremerhaven

So., 31.08.2025, 17.30 Uhr: EC Red Bull Salzburg – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Bruleurs de Loups Grenoble

So., 07.09.2025, 16.30 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Lukko Rauma

Fr., 07.10.2025, 19.30 Uhr: Fischtown Pinguins Bremerhaven – Lulea Hockey

Fr., 14.10.2025, 19.00 Uhr: Storhamar Hamar – Fischtown Pinguins Bremerhaven

Iserlohn Roosters

Testspiel:

Fr., 15.08.2025, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Dresdner Eislöwen (in Köln, Haie-Trainingszentrum)

Turnier um den Probonio-Preseason-Cup in Kassel:

Sa., 23.08.2025, 14.00 Uhr: Kassel Huskies – Löwen Frankfurt

Sa., 23.08.2025, 18.30 Uhr: Düsseldorfer EG – Iserlohn Roosters

So., 24.08.2025, 13.00 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 24.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Turnier um den NRW-Cup in Iserlohn:

Sa., 30.08.2025, 13.30 Uhr: Kölner Haie – Krefeld Pinguine

Sa., 30.08.2025, 17.00 Uhr: Iserlohn Roosters – Düsseldorfer EG

So., 31.08.2025, 13.30 Uhr: Spiel um Platz 3

So., 31.08.2025, 17.00 Uhr: Finale

Testspiele:

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Grizzlys Wolfsburg

So., 07.09.2025, 14.30 Uhr: Iserlohn Roosters – Kassel Huskies

Eisbären Berlin

Testspiele:

Fr., 22.08.2025, 17.30 Uhr: HC Bílí Tygři Liberec – Eisbären Berlin (in Budweis)

Sa., 23.08.2025, 17.00 Uhr: Motor České Budějovice – Eisbären Berlin

Spiele in der Champions Hockey League:

Do., 28.08.2025, 19.00 Uhr: Storhamar Hamar – Eisbären Berlin

Sa., 30.08.2025, 20.20 Uhr: Klagenfurter AC – Eisbären Berlin

Fr., 05.09.2025, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin – Lukko Rauma

So., 07.09.2025, 19:00 Uhr: Eisbären Berlin – Bruleur de Loups Grenoble

Di., 07.10.2025, 19.30 Uhr: Eisbären Berlin – Frölunda Göteborg

Mi., 15.10.2025, 20.20 Uhr: Red Bull Salzburg – Eisbären Berlin