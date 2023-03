Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Eisbären Berlin starten mit der Planung für die kommende Saison 2023/24 und haben Serge Aubins auslaufenden Vertrag verlängert. Der Kanadier wird auch in der kommenden Spielzeit als Cheftrainer der Eisbären fungieren.

Der 48-Jährige wechselte im Sommer 2019 zu den Berlinern. In seiner Premierensaison an der Spree führte er die Eisbären in der Hauptrunde der Saison 2019/20 auf Tabellenplatz vier und in die Playoffs der DEL. Aufgrund der COVID-19-Pandemie musste diese Spielzeit jedoch vorzeitig abgebrochen werden. In den beiden folgenden Jahren gewann der Hauptstadtclub unter der Regie des Kanadiers jeweils die Deutsche Meisterschaft. In der Spielzeit 2022/23 belegten die Berliner Rang 11 nach der Hauptrunde. Insgesamt stand Aubin in 222 DEL-Partien als Eisbären-Cheftrainer hinter Bande, von denen die Berliner 129 Spiele siegreich gestalteten. Im Jahr 2022 wurde Aubin als DEL-Trainer des Jahres ausgezeichnet.

„Serge Aubin ist der richtige Trainer für die Eisbären. Wir sind von seinen Qualitäten felsenfest überzeugt und haben nie an ihm gezweifelt. Er hat uns zu zwei Meisterschaften geführt. Auch wenn die Saison 2022/23 für uns zu früh endete, wollen wir zusammen wieder an die gemeinsame erfolgreiche Zeit anknüpfen“, erklärt Eisbären-Sportdirektor Stéphane Richer.

Serge Aubin sagt: „Ich freue mich über die Vertragsverlängerung und fühle mich geehrt, weiter für die Eisbären Berlin zu arbeiten. Für das Vertrauen, das mir entgegengebracht wird, bin ich allen sehr dankbar. Vor uns liegt eine Menge Arbeit. Ich stecke voller Tatendrang und starte direkt mit der Vorbereitung auf die neue Saison. Wir wollen die vergangene Spielzeit vergessen machen und wieder ein Top-Team sein.“

Serge Aubin wurde 1975 im kanadischen Val-d'Or geboren. Nach einer erfolgreichen Spielerkarriere (unter anderem fast 400 Spiele in der National Hockey League), war er in Hamburg, Wien und Zürich als Cheftrainer tätig. Mit den Österreichern gewann er 2017 die Meisterschaft in der multinationalen Erste Bank Eishockey Liga. Auf internationaler Ebene agierte Aubin als Assistenztrainer von Kanadas U18 bei der Weltmeisterschaft 2019. Zuvor bekleidete er diesen Job bereits sowohl für sein Heimatland als auch die deutsche Nationalmannschaft beim Deutschland Cup (2014/15 und 2015/16).