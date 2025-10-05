ÜbersichtLiveticker Ergebnisse Tabelle Spielplan Playoffs Transfers
WerbemittelAnzeige
DEL kompakt am Sonntag

Sechster Saisonsieg: Straubing Tigers setzen sich oben fest

Lesedauer: 3 Minuten
Bild von Bastian Beikirch
BASTIAN BEIKIRCH
Redakteur
Die Straubing Tigers holen den sechsten Saisonsieg.
Die Straubing Tigers holen den sechsten Saisonsieg. (Foto: Straubing Tigers/City-Press GmbH)

Nach der 5:6-Niederlage nach Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt haben die Straubing Tigers am Sonntag Wiedergutmachung betrieben und den bereits sechsten Saisonsieg geholt.

Anzeige

Zuhause ohne Verlustpunkt und nur im ersten Spiel nicht gepunktet. Die Straubing Tigers waren auch beim 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers nicht aus der Spur zu bringen. Von Beginn an dominierten sie. Nick Halloran und Alex Green legten mit ihren Toren vor. Nach dem Anschluss durch den Nürnberger Samuel Dove-McFalls gaben die Schiedsrichter den Treffer zum 2:2 Ausgleich nicht. Im Schlussdrittel machten Danjo Leonhardt und Tyler Madden den Sieg für die Tigers perfekt, die sich aufgrund des besseren Torverhältnisses auf den zweiten Tabellenplatz schieben.

Der ERC Ingolstadt und die Eisbären Berlin führten in der letzten Saison die Tabelle nach der Hauptrunde an. In diesem Jahr blieben konstante Leistungen bisher aus. Mit einem 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)-Sieg sicherte sich der Meister die ersten drei Punkte seit dem zweiten Spieltag, musste allerdings nach dem ersten Drittel auf Neuzugang Patrick Khodorenko verletzungsbedingt verzichten. Die Tore an diesem Nachmittag schossen Frederik Tiffels, Manuel Wiederer und Markus Vikingstad ins verwaiste Tor der Schanzer. Torhüter Jake Hildebrand wehrte 36 Schüsse ab und feierte eine Shutout.

Im Nordduell zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Fischtown Pinguins Bremerhaven setzten sich die Pinguins mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) durch. Eine besondere Leistung im Trikot der Nordseestädter brachte dabei der Slowene Jan Urbas, der mit drei Toren zum Matchwinner avancierte und mit dem Endstand seinen 400. Punkt in der Deutschen Eishockey Liga erzielte.

Der Ligaprimus Adler Mannheim hatte auch mit den Iserlohn Roosters keine Probleme und holte den siebten Sieg im achten Spiel. Beim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Erfolg trafen Kristian Reichel, Hayden Shaw, Erik Uba und Marc Michaelis. Torschütze Reichel kehrte nach einem Schuss ins Gesicht nicht mehr auf das Eis zurück. Ex Adler Spieler Daniel Fischbuch netzte für die Roosters, die nach fünf Niederlagen in Folge auf den vorletzten Tabellenplatz durchgereicht werden.

Im 900. Spiel seiner DEL-Geschichte verlor der EHC Red Bull München ohne die erkrankten Mathias Niederberger, Adam Brooks und Dillon Heatherington gegen die Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (1:3, 1:0, 0:1). Innerhalb von 33 Sekunden gingen die Wild Wings in der vierten Minute durch Zachary Senyshyn und Thomas Larkin in Führung. Diese Zwei-Tore-Führung blieb bis zum Ende bestehen. Vier der sechs Tore fielen in Überzahl. Schwenningen feiert mit dem zweiten Heimsieg ein perfektes Wochenende. Für die ambitionierten Red Bulls war es die bereits fünfte Saisonniederlage.

Für die Dresdner Eislöwen waren auch die Augsburger Panther eine zu große Hürde. Bei der 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)-Niederlage verschoss Eislöwe Travis Turnbull zunächst einen Penalty. 52 Sekunden später markierte Moritz Elias den ersten Treffer für die Panther, die im zweiten Drittel ihren Vorsprung durch Tim Wohlgemuth und Alexander Blank ausbauten. Das vierte Tor ging auf das Konto von Madison Bowey. Torhüter Michael Garteig den Shutout verdarb Austin Ortega mit seinem vierten Saisontor.

 

Top News
DEL
Gewinne eine NHL-Reise mit Hockeyweb & Interwetten nach New York!
Anzeige
Mit unseren WhatsApp Kanal seid ihr immer auf Puckhöhe - Jetzt abonnieren!
Anzeige
Weitere Artikel
Danny O’Regan stürmt zukünftig für Schwenningen
Cameron Brace schießt die Löwen Frankfurt zum ersten Sieg.
Löwen Frankfurt besiegen Kölner Haie und feiern dritten Sieg in Folge
Alex Breton (Nr.75 - ERC Ingolstadt)
Ingolstadt siegt spektakulär im Derby gegen Straubing, Wolfsburg triumphiert in München
Mehr Artikel →
Top-Meldungen
Jesper Myrenberg ist Torhüter beim LHC.
SHL-Vorschau 2025/26: Linköping HC
Cheftrainer Kris Knoblauch hat einen neuen Dreijahresvertrag mit den Edmonton Oilers bis zur Saison 2028/29 unterzeichnet.
Edmonton Oilers verlängern Vertrag mit Cheftrainer Kris Knoblauch
Michael Fomin (links) und Nardo Nagtzaam freuen sich über den 4:1-Erfolg der Füchse Duisburg über die Hammer Eisbären.
Füchse Duisburg: Starkes Comeback von Michael Fomin
Mehr Artikel →
Anzeige