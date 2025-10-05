DEL kompakt am Sonntag

Sechster Saisonsieg: Straubing Tigers setzen sich oben fest

05.10.2025, 21:00 Uhr Lesedauer: 3 Minuten

Nach der 5:6-Niederlage nach Verlängerung gegen den ERC Ingolstadt haben die Straubing Tigers am Sonntag Wiedergutmachung betrieben und den bereits sechsten Saisonsieg geholt.

Zuhause ohne Verlustpunkt und nur im ersten Spiel nicht gepunktet. Die Straubing Tigers waren auch beim 4:1 (1:0, 1:1, 2:0) gegen die Nürnberg Ice Tigers nicht aus der Spur zu bringen. Von Beginn an dominierten sie. Nick Halloran und Alex Green legten mit ihren Toren vor. Nach dem Anschluss durch den Nürnberger Samuel Dove-McFalls gaben die Schiedsrichter den Treffer zum 2:2 Ausgleich nicht. Im Schlussdrittel machten Danjo Leonhardt und Tyler Madden den Sieg für die Tigers perfekt, die sich aufgrund des besseren Torverhältnisses auf den zweiten Tabellenplatz schieben.

Der ERC Ingolstadt und die Eisbären Berlin führten in der letzten Saison die Tabelle nach der Hauptrunde an. In diesem Jahr blieben konstante Leistungen bisher aus. Mit einem 3:0 (1:0, 0:0, 2:0)-Sieg sicherte sich der Meister die ersten drei Punkte seit dem zweiten Spieltag, musste allerdings nach dem ersten Drittel auf Neuzugang Patrick Khodorenko verletzungsbedingt verzichten. Die Tore an diesem Nachmittag schossen Frederik Tiffels, Manuel Wiederer und Markus Vikingstad ins verwaiste Tor der Schanzer. Torhüter Jake Hildebrand wehrte 36 Schüsse ab und feierte eine Shutout.

Im Nordduell zwischen den Grizzlys Wolfsburg und den Fischtown Pinguins Bremerhaven setzten sich die Pinguins mit 4:2 (0:0, 2:2, 2:0) durch. Eine besondere Leistung im Trikot der Nordseestädter brachte dabei der Slowene Jan Urbas, der mit drei Toren zum Matchwinner avancierte und mit dem Endstand seinen 400. Punkt in der Deutschen Eishockey Liga erzielte.

Der Ligaprimus Adler Mannheim hatte auch mit den Iserlohn Roosters keine Probleme und holte den siebten Sieg im achten Spiel. Beim 4:1 (1:0, 2:0, 1:1)-Erfolg trafen Kristian Reichel, Hayden Shaw, Erik Uba und Marc Michaelis. Torschütze Reichel kehrte nach einem Schuss ins Gesicht nicht mehr auf das Eis zurück. Ex Adler Spieler Daniel Fischbuch netzte für die Roosters, die nach fünf Niederlagen in Folge auf den vorletzten Tabellenplatz durchgereicht werden.

Im 900. Spiel seiner DEL-Geschichte verlor der EHC Red Bull München ohne die erkrankten Mathias Niederberger, Adam Brooks und Dillon Heatherington gegen die Schwenninger Wild Wings mit 2:4 (1:3, 1:0, 0:1). Innerhalb von 33 Sekunden gingen die Wild Wings in der vierten Minute durch Zachary Senyshyn und Thomas Larkin in Führung. Diese Zwei-Tore-Führung blieb bis zum Ende bestehen. Vier der sechs Tore fielen in Überzahl. Schwenningen feiert mit dem zweiten Heimsieg ein perfektes Wochenende. Für die ambitionierten Red Bulls war es die bereits fünfte Saisonniederlage.

Für die Dresdner Eislöwen waren auch die Augsburger Panther eine zu große Hürde. Bei der 1:4 (0:1, 0:2, 1:1)-Niederlage verschoss Eislöwe Travis Turnbull zunächst einen Penalty. 52 Sekunden später markierte Moritz Elias den ersten Treffer für die Panther, die im zweiten Drittel ihren Vorsprung durch Tim Wohlgemuth und Alexander Blank ausbauten. Das vierte Tor ging auf das Konto von Madison Bowey. Torhüter Michael Garteig den Shutout verdarb Austin Ortega mit seinem vierten Saisontor.