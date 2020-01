Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach Jeff Zatkoff hat auch der 33-jährige Vogl sein Arbeitspapier bei den Straubing Tigers um eine weitere Spielzeit verlängert. Damit bleibt das Straubinger Duo im Tor auch in der kommenden Saison bestehen.

Der Sportliche Leider der Straubing Tigers, Jason Dunham: „Sebastian ist immer zu einhundert Prozent bereit zu spielen und hat besonders in dieser Saison seinen Wert für die Mannschaft bewiesen. Zusammen mit Jeff Zatkoff bildet „Birdy“ eines der besten Torhüterduos der gesamten Liga und wir sind sehr froh, dass er sein Können auch nächstes Jahr in den Dienst der Straubing Tigers stellt.“

„Meine Aufgabe in jedem Spiel ist es, dem Team die Möglichkeit zum Sieg zu geben. Das ist das Ziel, an dem ich Tag für Tag im Training arbeite. Das klappt in dieser Saison sehr gut, weswegen mir die Entscheidung in Straubing zu bleiben sportlich gesehen nicht wirklich schwer war. Außerdem fühlt sich meine ganze Familie hier in Straubing sehr wohl und hat mittlerweile auch Wurzeln geschlagen,“ sagt der gebürtige Niederbayer zu seiner Vertragsverlängerung.

Beide Torhüter der Straubing Tigers bestritten in der laufenden Saison bis zum gegenwärtigen Zeitpunkt jeweils 22 Spiele. Sebastian Vogls Statistik weist dabei in 1.262 Spielminuten 563 Saves, 52 Gegentreffer, einen Gegentorschnitt von 2,47 pro Spiel und eine Fangquote von 91,54% auf.