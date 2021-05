Lesedauer: ca. 1 Minute

​Torhüter Sebastian Vogl steht auch in der kommenden Spielzeit 2021/22 im Kader der Straubing Tigers. Zur Saison 2017/18 war der Linksfänger von den Grizzlys Wolfsburg nach Niederbayern gekommen und stand bislang in 91 Hauptrunden- und drei Play-off-Partien im Kasten der Gäubodenstädter.

In seiner statistisch gesehen besten Spielzeit seit 2013/14 zeichnete sich der 34-Jährige in der Saison 2020/21 als großer Rückhalt des Teams von Headcoach Tom Pokel aus und zählte in der Hauptrunde mit einer Fangquote von 91,9 Prozent, einem Gegentorschnitt von 2,22 sowie vier Shutouts zu den Top10-Goalies der Liga.

Sebastian Vogl selbst sagt zu seinem Verbleib in Straubing: „In Straubing passt einfach das Gesamtpaket, meine Familie und ich fühlen uns sehr wohl in der Stadt und im Club. Auch in sportlicher Hinsicht sehe ich mich hier als Torhüter gut aufgehoben, daher war es für mich die logische Konsequenz und es lag auf der Hand, meinen Vertrag bei den Straubing Tigers zu verlängern.“

„Sebastian hat eine hervorragende Saison 2020/21 gespielt und stellte einen großen Rückhalt für unser Team dar, auf den wir zu 100 Prozent vertrauen konnten. Zudem ist er auch in der Kabine ein absoluter Leader und übernimmt auch abseits des Eises enorm viel Verantwortung. Darum freuen wir uns sehr, dass er auch in der kommenden Saison Teil unserer Organisation bleiben wird“, so Jason Dunham, Sportlicher Leiter der Straubing Tigers.