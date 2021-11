Lesedauer: ca. 1 Minute

Der diesjährige Deutschland-Cup wurde vom DEB-Team erstmals seit 15 Jahren gewonnen. Den Großteil des Siegermannschaft bildeten Spieler aus der DEL, darunter auch der Kölner Sebastian Uvira, der bereits seit 2014 für die Haie spielt und am Donnerstag unser nächster Gast sein wird.

Nach seinem Karrierebeginn beim EV Landshut zog es den gebürtigen Freiburger zunächst nach Tschechien zum HC Slezan Opava, bevor er wieder nach Deutschland zurückkehrte und sich der U18 der Eisbären Berlin anschloss. Erfahrung sammelte er in der Zwischenzeit auch in diversen Jugendmannschaften des DEB. Anfang der 2010er versuchte er sei Glück in Nordamerika, bevor er 2013 sein erstes DEL-Spiel für die Augsburger Panther absolvierte.

Inzwischen ist Uvira ein fester Bestandteil der Kölner Haie, die in dieser Saison unbedingt die Play-offs erreichen wollen – trotz eines eher durchwachsenen Starts in die aktuelle Spielzeit. Was ist Uviras Meinung dazu? Sind die Playoffs ein realistisches Ziel? Diese und weitere Fragen werden im Interview von Uvira höchstpersönlich beantwortet werden.

Und auch diesmal darf natürlich unsere Powerfragerunde nicht fehlen, um die ein oder andere lustige Geschichte oder Kuriosität zu hören. Selbstverständlich gibt es hierbei auch für euch die Möglichkeit, euch einzubringen: Habt ihr Fragen an den langjährigen Nationalspieler Sebastian Uvira, die euch schon immer interessiert haben? Dann schickt sie uns im Vorfeld über unsere Kanäle auf Facebook und Instagram! Wir freuen uns über jede eurer Fragen!

Nicht vergessen: Schaltet am Donnerstag um 17:00 Uhr bei uns auf Instagram ein, um Sebastian Uvira zu erleben!

Wer es bis dahin nicht erwarten kann, sollte dich die letzte Ausgabe mit Daniel Fischbuch ansehen - es lohnt sich!