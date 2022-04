Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Augsburger Panther verzeichnen die ersten beiden Abgänge. Mit Verteidiger Scott Valentine und Torwart Olivier Roy verlassen zwei langjährige und verdiente Akteure den DEL-Club.

Scott Valentine trug seit der Saison 2016-17 das Panthertrikot und absolvierte insgesamt 272 Spiele in der Deutschen Eishockey Liga für Augsburg. Dabei verbuchte der 30-jährige Kanadier 19 Tore und 50 Assists. Dreimal erreichte er mit den Panthern die Playoffs, einmal die Champions Hockey League. Valentine war stets ein Vorbild an Einsatz und Identifikation mit dem Club, weshalb er sich in die Herzen der Pantherfans spielte.

Olivier Roy wechselte während der Saison 2017-18 in die Fuggerstadt. Auch wenn der frankokanadische Goalie während seiner knapp fünf Jahre im Panthertrikot verletzungsbedingt leider nur 150 Liga-Spiele absolvieren konnte, so war er doch immer ein starker Rückhalt. Highlight waren die Playoffs 2019, als er mit einer Fangquote von 94 % und unzähligen Glanztaten die Panther bis in Spiel 7 des Halbfinales führte.

„Scott Valentine und Olivier Roy sind zwei Spieler, die in den vergangenen Jahren prägende Rollen innehatten. Der Abschied von ihnen fällt deshalb nicht leicht. Für ihren langjährigen Einsatz im Panthertrikot sind wir ihnen sehr dankbar, die gemeinsamen Erfolge werden uns in Erinnerung bleiben. Wir wünschen ihnen privat und beruflich alles Gute“, so Lothar Sigl zum Abschied von Scott Valentine und Olivier Roy.