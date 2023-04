Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach sieben Spielzeiten bei den Adlern Mannheim wechselt der Italiener Thomas Larkin zu den Schwenninger Wild Wings, bei denen er auch auf seine Nationalmannschaftskollegen Alex Trivellato und Peter Spornberger treffen wird.

Der DEL-Champion von 2019 sammelte in der Liga bislang 103 Punkte, wobei er in 310 Partien auf dem Eis stand und aktuell eine positive Plus-Minus-Bilanz von +51 aufweisen kann. Nach drei Jahren in der AHL kam der in London geborene Rechtsschütze 2015 über Medvescak Zagreb zurück nach Europa.



Für Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner ist Thomas Larkin eine wichtige Stütze im Defensivverbund für die neue Saison. „Thomas bringt alles mit, was einen richtig guten Zwei-Wege-Verteidiger auszeichnet. Seine Qualitäten in der eigenen Zone sind unbestritten und mit seinem kontrollierten sowie präzisen Spielaufbau kann er auch unsere Offensivaktionen initiieren. Ich freue mich auf einen erfahrenen Siegertypen, der auch in der Kabine mit der entsprechenden Mentalität vorangehen wird.“