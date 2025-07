Lesedauer: ca. 1 Minute

Die vorerst letzte Kontingentstelle in der Verteidigung besetzen die Schwenninger Wild Wings mit dem auch international äußerst erfahrenen Eric Martinsson.

Nach zehn Spielzeiten in der höchsten schwedischen Spielklasse und kurzen Stationen in der AHL, NL sowie der KHL, wechselt der Linksschütze nun an den Neckar. Zuletzt stand der 32-Jährige für die Växjö Lakers auf dem Eis, mit denen er sowohl in der Champions Hockey League als auch der SHL das Viertelfinale erreichte. Dabei steuerte der Blueliner in 54 Ligaspielen offensiv 19 Scorerpunkte zum Teamerfolg bei.

Mit seiner Frau Lovisa und der acht Monate alten Tochter Flora findet die Reise nun in Schwenningen eine Fortsetzung. „Es fühlt sich großartig an bald für die Wild Wings zu spielen. Joacim Eriksson hat mir viel erzählt und von den leidenschaftlichen Fans geschwärmt. Es geht aber letztlich darum Spiele zu gewinnen, denn das ist alles, was zählt“, blickt Eric Martinsson auf die kommende Saison am Neckar voraus, wo er mit der Rückennummer 46 auflaufen wird.

Für Wild-Wings-Geschäftsführer Stefan Wagner ist die Verpflichtung des Schweden ein wichtiges Puzzleteil in der Kaderplanung: „Wir haben in unserem Team nicht viele offene Positionen gehabt. Gerade in der Verteidigung war es unser Wunsch, einen Spieler zu finden, der uns in allen Bereichen des Spiels wertvolle Minuten geben kann. Eric passt in dieses Profil und deshalb freuen wir uns darauf, ihn bald hier begrüßen zu können.“