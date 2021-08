Lesedauer: ca. 1 Minute

​Nach dem gestrigen Sieg gegen die SC Langnau Tigers musste sich die Schwenninger Wild Wings im Finale um den Bodensee-Cup in Kreuzlingen den Rapperswil-Jona Lakers mit 2:5 (1:2, 0:1, 1:2) geschlagen geben.

Per Doppelschlag innerhalb von 31 Sekunden gingen die Schweizer in Führung (11., 12.). In doppelter Überzahl brachte Colby Robak die Wild Wings in der 16. Minute heran. Nach dem dritten Tor der Lakers sorgte Travis Turnbull für den erneuten Anschluss (45.), doch bis zur 51. Minute schoss Rapperswil den 5:2-Endstand heraus.



Die weiteren Testspiele am Samstag:

(mit Beteiligung von Teams aus der DEL, DEL2 und Oberliga)

HC Ajoie – Krefeld Pinguine 2:0 (1:0, 0:0, 1:0)

HC Bozen – ERC Ingolstadt 1:7 (0:4, 1:1, 0:2)

Tore: Ingolstadt: Aubry, Pietta (je 2), Höfflin, Henriquez, Bodie.

Black Wings Linz – EC Bad Nauheim 3:1 (0:1, 2:0, 1:0)

Tor: Bad Nauheim: Schmidt.