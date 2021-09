Lesedauer: ca. 1 Minute

​Mit Boaz Bassen binden die Schwenninger Wild Wings einen weiteren Spieler mit großer Perspektive längerfristig an sich. Seine gute Skatingtechnik und sein Spielverständnis spielten den erst 22-jährige im Laufe der vergangenen Saison nicht nur in eine wichtige Rolle im Schwenninger Line-Up, sondern auch in den Kreis der Nationalmannschaft. Er kam im Zuge der WM-Vorbereitung zweimal zum Einsatz im DEB-Team.

Bereits seit vier Jahren schnürt der Sohn von Mark Bassen die Schlittschuhe am Neckar und wird dies nun auch für zwei weitere Jahre mit voller Begeisterung tun: „Ich bin in Schwenningen geboren und schon wieder so lange hier. Es wäre gelogen, wenn das nicht ein besonderer Ort für mich wäre. Wir hatten komplizierte Jahre hier, aber zuletzt hat sich die gesamte Organisation rundherum erneuert und jeder spürt die Begeisterung und das Streben nach Erfolg. Das wollen wir auch auf dem Eis zeigen und so weit wie nur möglich kommen.“

Auf den weiteren gemeinsamen Weg mit Boaz Bassen freuen sich Wild-Wings-Sportdirektor Christof Kreutzer und Headcoach Niklas Sundblad. „Boaz ist hier aus dem eigenen Nachwuchs gekommen und auf dem Weg ein guter DEL-Spieler zu werden und wir freuen uns, dass er diesen Weg bis hin zu einem Topspieler weiter mit den Wild Wings geht“, sagt der Schwenninger Sportdirektor. Cheftrainer Niklas Sundblad unterstreicht: „Boaz Bassen kann mit seiner Art zu spielen die Wild Wings in den kommenden Jahren mitprägen.“