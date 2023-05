Lesedauer: ca. 1 Minute

Auch in der Saison 2023|24 bilden die beiden Südwest-Clubs eine Kooperationspartnerschaft, um den Eishockeytalenten der Region die bestmöglichen Rahmenbedingungen für ihre Weiterentwicklung zu bieten. Trotz der historisch gewachsenen Rivalität beider Organisationen, vereint die Verantwortlichen die gemeinsame Sache und die daraus resultierende Verantwortung für das deutsche Eishockey.

„Wir alle wissen natürlich um die Situation zwischen den Fanlagern. Doch auf der sportlichen Seite haben wir in konstruktiven Gesprächen wieder eine gute Basis gefunden und es macht für uns auch aufgrund der regionalen Nähe sehr viel Sinn, junge Spieler gemeinsam zu entwickeln. Wir freuen uns auf die partnerschaftliche Zusammenarbeit mit den Wölfen in der kommenden Saison“, fasst Wild Wings Geschäftsführer Sport Stefan Wagner zusammen.

Und auch für den badischen Kooperationspartner gibt es viele positive Ansätze, wie der sportliche Leiter Peter Salmik bestätigt: „Rivalität hin oder her, in erster Linie geht es an beiden Standorten um die Entwicklung junger deutscher Spieler, die wir gemeinsam fördern wollen. Die Vergangenheit hat gezeigt, dass die Kooperation auf allen Ebenen viele Vorteile bietet. Nach guten Gesprächen mit Stefan Wagner war uns schnell klar, dass wir die Kooperation auch in dieser Saison fortführen werden.“

Im Rahmen der Saisonvorbereitung treffen sich die Kooperationspartner erneut zu einem gemeinsamen Testspiel in Freiburg. Am 13. August geht es ab 18 Uhr in der Echte Helden Arena auf dem Eis zur Sache.