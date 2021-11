Lesedauer: ca. 1 Minute

​Lange klebten die Schwenninger Wild Wings auf dem letzten Platz der Deutschen Eishockey-Liga fest. Die Rote Laterne hatten die Schwarzwälder inzwischen an die Bietigheim Steelers weitergereicht – nun robben sich die Schwenninger auch an die vor ihnen liegenden Plätze heran.

Am Dienstagabend gewannen die Wild Wings ein intensives Spiel gegen die Straubing Tigers mit 5:2 (1:0, 2:2, 2:0). Johannes Huß brachte die Hausherren in Führung, ehe Huß und Tylor Spink zu Beginn des Mittelabschnitts auf 3:0 erhöhten. Die Niederbayern kamen aber zurück, stellten durch Jason Akeson und Marcel Brandt den Anschluss her – Letzterer traf neun Sekunden vor der zweiten Pause in Unterzahl. Doch in der Schlussphase machten Alexander Karachun und Ken Andre Olimb alles klar.



Die Düsseldorfer EG kam zwar mit einem sehenswerten Handgelenkschuss von Tobias Eder nach nicht einmal zwei Minuten gut in die Partie, doch letztlich gewannen die Grizzlys Wolfsburg mit 4:2 (0:1, 3:0, 1:1), weil die Hausherren gegen Ende des ersten Drittels das Kommando übernahmen und nach der ersten Pause per Doppelschlag durch Spencer Machacek und Sebastian Furchner erfolgreich waren. Darren Archibald schoss DEG-Goalie Mirko Pantkowski kurz vor der zweiten Pause von hinten an und erhöhte so auf 3:1. In Überzahl brachte Alex Barta die Gäste nochmal heran, doch Furchner sorgte per Empty-Net-Goal endgültig für den Wolfsburger Sieg.

Die Kölner Haie bleiben in der Erfolgsspur – auch wenn die knapp 7400 Fans in der Domstadt über 53 Minuten auf Tore warten mussten. Dann aber traf Andreas Thuresson gegen die Fischtown Pinguins Bremerhaven. 24 Sekunden vor Schluss stellte Lukas Dumont den 2:0 (0:0, 0:0, 2:0)-Endstand für den KEC per Empty-Net-Goal her.

Die Eisbären Berlin setzten sich klar mit 4:1 (2:0, 2:1, 0:0) gegen die Iserlohn Roosters durch. Giovanni Fiore und Frank Hördler trafen im ersten Drittel für das Hauptstadtteam. Frans Nielsen erhöhte in der 25. Minute auf 3:0, ehe Joe Whitney die Sauerländer heranbrachte. Doch kurz darauf stellte Fiore bereits den Endstand für Berlin her.