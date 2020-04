Lesedauer: ca. 1 Minute

​Das Geheimnis ist gelüftet. Das Schweizer Unternehmen Save’s AG aus Lugano ist die neue Hauptgesellschafterin der Krefeld Pinguine. Die Eidgenossen haben 120 der 150 Gesellschaftsanteile an der KEV Pinguine Eishockey GmbH übernommen. Die Verzögerung der Bekanntgabe erklärten die Pinguine, die durch im Notarvertrag vereinbarte Details, die noch umgesetzt werden mussten.

Die Interessen der neuen Hauptgesellschafterin um Vorstand Stefano Ansaldi wird zukünftig in Krefeld Roger Nicholas vertreten. Der 62-jährige US-Amerikaner kam im Dezember 1980 nach Deutschland und spielte in der damaligen Bundesliga über 200 Spiele für Iserlohn, Köln, Frankfurt und Mannheim. Nach seiner aktiven Karriere blieb er in Frankfurt und ist seit vielen Jahren als Unternehmensberater tätig. „Wir freuen uns auf die Aufgabe Krefeld. Unser Interesse gilt nicht nur dem Profiteam sondern auch dem Nachwuchs des KEV, der seit Jahrzehnten zu den Talentschmieden im deutschen Eishockey zählt. Der Fokus liegt nun erst einmal darauf die Lizenzunterlagen fristgerecht am 24. Mai bei der DEL einzureichen. Da steht aufgrund der langen Ungewissheit des DEL-Standorts Krefeld noch sehr viel Arbeit an. Diese Phase werden wir natürlich auch nutzen, um uns kennenzulernen und die zukünftige Aufteilung der Kompetenzen innerhalb des Clubs festzulegen“, wird Roger Nicholas in der Mitteilung der Pinguine zitiert. Er ist ab sofort in das Tagesgeschäft der Pinguine involviert.