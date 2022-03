Lesedauer: ca. 1 Minute

​Sandro Schönberger bleibt den Straubing Tigers auch in der Spielzeit 2022/23 erhalten. Damit geht der gebürtige Weidener in seine 14. Saison bei den Straubing Tigers und trägt nun schon seit mehr als zehn Jahren das „A“ oder das „C“ auf der Brust. Im bisherigen Saisonverlauf war der Kapitän in Top-Form und erreichte mit bisher elf Toren und sieben Assists seinen Karrierebestwert.

„Sandro ist seit vielen Jahren ein wichtiger Bestandteil der Straubing Tigers. Mit seinem Kampfgeist und seinem Elan treibt er nicht nur sich selbst, sondern die ganze Mannschaft an. Unser Kapitän ist ein harter Arbeiter, der niemals aufgibt. Das sieht man daran, dass er in diesem Jahr in Bestform aufläuft. Es macht mich stolz, ihn weiter im Team zu haben, denn solche Persönlichkeiten braucht unsere Organisation“, so Jason Dunham. Der Sportliche Leiter ergänzt: „Ich bedanke mich an dieser Stelle auch bei seiner Ehefrau Caroline und seinen Kindern Levi, Lian und Milabelle für die Unterstützung und das Engagement in der Tigers-Familie.“