​Torhüter Sami Aittokallio wird auch in der kommenden Saison für die Bietigheim Steelers spielen. Der 29-jährige Finne wird somit in seine zweite Saison in der DEL gehen.

In der abgelaufenen Spielzeit stand Aittokallio 32 Mal zwischen den Pfosten und kam dabei auf eine Fangquote von 92,4 Prozent und einem Gegentorschnitt von 2,9. Auch dank seiner starken gelang dem letztjährigen Aufsteiger der Klassenerhalt.



Geschäftsführer Volker Schoch: „Sami hat gezeigt, wie wichtig er für uns ist. Die Torhüterposition ist mit ihm top besetzt. Seine Leistungen zwischen den Pfosten haben uns überzeugt und auch als Mensch passt Sami sehr gut zu uns. Es war sehr wichtig, dass wir auf dieser Position schnell Klarheit haben.“

Trainer Daniel Naud: „Sami hat sich als einer der besten Goalies in der DEL etabliert. Die Mannschaft vor ihm spielt mit viel Selbstvertrauen. Sowohl in den Spielen als auch im Training gibt Sami immer 100 Prozent.“