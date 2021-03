Lesedauer: ca. 1 Minute

​Im Kampf um Platz vier der Süd-Gruppe in der Deutschen Eishockey-Liga unterlagen die Augsburger Panther den Schwenninger Wild Wings mit 0:5 (0:0, 0:4, 0:1).

Zu Gast im Curt-Frenzel-Stadion fünftplatzierten Augsburgern waren die Tabellennachbarn aus Schwenningen. Zum letzten Mal in der Saison 2020/21 spielte ein Team aus dem Süden in der Vorrunde in Augsburg. Im Tor startete diesmal Neuzugang David Kickert.

Sofort war zu spüren, dass es um etwas geht. Beide Mannschaften agierten mit viel Energie auf dem Eis, die zwingenderen Chancen in den ersten zehn Minuten aber hatten die Augsburger. Doch Joacim Eriksson im Tor der Wild Wings konnte alles parieren. Auf der anderen Seite stand auch Kickert in seinem ersten Spiel für die Panther zunächst sicher. Die größte Chance kurz vor Ende des Abschnitts hatte T.J. Trevelyan, doch der Augsburger konnte nicht über den schon auf dem Eis liegenden Eriksson verwandeln – so ging es ohne Tore in die erste Drittelpause.

Im zweiten Drittel rissen die Wild Wings das Spiel an sich. Colby Robak nutzte eine doppelte Überzahl zur 1:0-Führung. Augsburg wirkte nach diesem Treffer völlig verunsichert und so war es dann wiederum Schwenningen, das nachlegen konnte: Maximilian Hadraschek markierte das 2:0. Noch vor der zweiten Pause sorgten Johannes Huß und Troy Bourke mit dem 4:0 für die Vorentscheidung.

Im letzten Drittel passierte nicht mehr viel, die Augsburger bekamen kaum einen vernünftigen Aufbau hin und konnten selbst drei Powerplays nicht in etwas Zählbares verwerten. Schwenningen seinerseits verwaltete den Vorsprung clever und baute ihn sogar noch um ein Tor durch Daniel Weiß aus. Für die Augsburger Panther war das im Kampf um die Play-off-Teilnahme ein herber Rückschlag.

Das nächste Heimspiel bestreiten die Augsburger Panther am 23. März gegen die Krefeld Pinguine, den Tabellenletzten aus der Gruppe Nord. Zuvor geht es am Sonntag, 14. März, zu den Adlern Mannheim und eine Woche später am 21. März zu den Eisbären Berlin. Schwenningen muss am Dienstag, 16. März, beim EHC Red Bull München ran, ehe die Spiele gegen die Nord-Teams mit der Auswärtspartie gegen die Kölner Haie am Sonntag, 21. März beginnen.

Tore: 0:1 (26:04) Robak (Spink, Thuresson); 0:2 (30:38) Hadraschek (Thuresson, Bourke); 0:3 (32:44) Huß (Spink); 0:4 (39:25) Bourke (Thuresson); 0:5 (48:29) D. Weiß (A. Weiß, Möchel).

Strafen: Augsburg 4, Schwenningen 8.

Sascha Ratzinger