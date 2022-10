Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Nürnberg Ice Tigers haben auf den langfristigen Ausfall von Ryan Stoa reagiert und mit Rick Schofield einen erfahrenen Mittelstürmer verpflichtet. Der 35-jährige Kanadier spielte zuletzt in der internationalen ICEHL für den Villacher SV und erhält in Nürnberg einen Vertrag bis zum Ende der laufenden DEL-Saison 2022/23.

Der 1,88 Meter große Linksschütze spielte seit 2013 in der ICEHL (ehemals EBEL) und zählte dort in den vergangenen Jahren zu den verlässlichsten Scorern und besten Bullyspielern der gesamten Liga. Insgesamt hat Rick Schofield in der ICEHL bzw. EBEL 477 Spiele absolviert und dabei 188 Tore sowie 208 Assists gesammelt. Seine offensiv beste Saison mit 31 Toren und 32 Assists aus 52 Spielen absolvierte er 2019/20 für die Black Wings Linz unter Cheftrainer Tom Rowe. Seit Beginn der statistischen Erfassung in Österreich vor sieben Jahren hat Schofield 57,3 Prozent seiner Bullys gewonnen.



Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Rick Schofield ist ein Spieler, der über ausreichend Erfahrung in Europa verfügt. Als gelernter Mittelstürmer wird er in der Lage sein, die Lücke, die durch Ryan Stoas Verletzung entstandenen ist, zu überbrücken. Seine Stärken liegen in der Offensive, wo er durch seine große Spielintelligenz Gelegenheiten für sich und seine Mitspieler produziert.“

Rick Schofield, der bei den Ice Tigers die Rückennummer 9 erhält, ist heute in Nürnberg angekommen und wird morgen Vormittag zum ersten Mal mit der Mannschaft trainieren. Die Entscheidung über einen möglichen Einsatz schon am Abend im Derby gegen den ERC Ingolstadt wird im Anschluss an das Training getroffen.