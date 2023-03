Lesedauer: ca. 1 Minute

Der Kapitän der ersten DEL-Saison streift das Löwen-Trikot weiter über, sein junger Defensivpartner geht bereits in die fünfte Löwen-Saison

Sportdirektor Franz-David Fritzmeier: „Wir freuen uns sehr, dass Reid sich entschieden hat, den Weg mit uns hier in Frankfurt weiterzugehen. Reid ist auf und neben dem Eis ein absoluter Leader unserer Mannschaft und in der Defensive sicherlich einer der konstantesten Verteidiger in der DEL. Zudem freuen wir uns sehr, dass wir mit Daniel unseren am Stück dienstältesten, aber immer noch relativ jungen Verteidiger weiter an uns binden konnten. Daniel hat an der Seite von Reid McNeill einen großen Schritt in seiner Entwicklung nach vorne gemacht, sich in der DEL etabliert und hat sicherlich das Potenzial, eines Tages auch in die A-Nationalmannschaft berufen zu werden, wenn er weiter hart an sich arbeitet und wir ihn weiterhin fördern und fordern.“

Reid McNeill: „Ich freue mich darauf, für eine weitere Saison nach Frankfurt zurückzukehren und nehme die Herausforderungen einer neuen Spielzeit gerne an. Ich bin glücklich und stolz, Frankfurt als Heimat bezeichnen zu können.“

Daniel Wirt: „Mit den Löwen jetzt in die fünfte Saison gehen zu dürfen, ist durchaus etwas Besonderes, insbesondere weil wir unser primäres Ziel „gekommen um zu bleiben“ erreicht haben und ich mich in dieser ersten DEL-Saison wieder weiterentwickeln konnte. Deswegen, aber auch wegen unserer Zuschauer, die immer für eine tolle Stimmung sorgen, freue ich mich jetzt schon auf die nächste Spielzeit - ohne euch wäre in dieser Saison wahrscheinlich vieles nicht möglich gewesen.“

McNeill führt in der laufenden DEL-Saison das Rudel als Kapitän auf’s Eis und gehört zu den Spielern mit der meisten Eiszeit im Frankfurter Team. Der hochgewachsene Verteidiger, der knapp 100 Kilo körperbetont auf das Eis bringt, kam bisher auf 213,632 gelaufene Kilometer und erreichte auf Kufen einen Top Speed von 36,2 km/h. In bisher 49 für Frankfurt absolvierten Spielen der laufenden Saison verbuchte McNeill insgesamt 12 Scorerpunkte (1 Tor / 11 Assists).

Wirt hat für seinen hessischen Club, nach 128 DEL2-Hauptrunden- und Playoff-Partien, nun auch in 54 DEL-Begegnungen auf dem Eis gestanden und dabei zwei Tore und einen Assist beigesteuert. Zudem wurde Wirt auch in die U25-Herren-Nationalmannschaft berufen und bestritt zwei Turnierspiele mit dem Team.