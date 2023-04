Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Adler Mannheim liegen lange hinten und drehen das Spiel in den letzten zehn Spielminuten.

Der ERC Ingolstadt führte bis zur 51. Spielminute in einem umkämpften ersten Playoff-Halbfinalspiel mit insgesamt 13 Zwei-Minuten-Strafen. Doch trotz zwei Tagen weniger Pause zwischen dem Viertelfinale und Spiel eins der Halbfinalserie drehen die Adler Mannheim am Ende die Partie und sichern sich mit dem 3:1 (0:0, 0:1, 3:0)-Auswärtssieg vorerst das Heimrecht in der Serie.



Tye McGinn brachte die Gastgeber in der ersten Spielminute im zweiten Abschnitt in Führung. Erst in der 52. Spielminute war es Ryan MacInnis, der den Ausgleich für die Gäste erzielen konnte. Lean Bergmann die Mannheimer Fans zwei Minuten vor Ende der regulären Spielzeit jubeln, ehe Stefan Loibl per Empty-Net-Tor 80 Sekunden vor Ende den Auswärtssieg unter Dach und Fach brachte. Gleich sieben der 13 ausgesprochenen Strafen waren für übertriebene Härte (dreimal Ingolstadt und viermal Mannheim).

Nicht ganz so spannend klingt der 5:2 (2:0, 2:2, 1:0)-Heimerfolg von Red Bull München gegen die Grizzlys Wolfsburg. Nach nur 85 Sekunden konnte Trevor Parkes zum ersten Mal Gäste-Goalie Dustin Strahlmeier überwinden. Emil Johansson erhöhte fünf Spielminuten später auf 2:0. Im zweiten Drittel konnte Matt Lorito den Anschlusstreffer für die Wolfsburger erzielen, was die Gastgeber jedoch wenig aus dem Konzept brachte. Maximilian Kastner und Andreas Eder trafen im Doppelpack innerhalb von nicht einmal zwei Spielminuten, was gleichbedeutend mit der Vorentscheidung nach der Hälfte der Zeit war. Auch ein erneuter Anschlusstreffer von Gerrit Fauser zwölf Sekunden vor Ende des zweiten Drittels schockierte die Münchner nicht wirklich. Mit seinem dritten Playoff-Tor traf Yasin Ehliz sechs Minuten vor Ende zum 5:2-Endstand. Trotz der fünf Gegentore konnte Dustin Strahlmeier am Ende 38 Saves verbuchen. Sein Gegenüber Mathias Niederberger wehrte 25 von 27 Schüsse auf sein Tor ab.

Spiele am Sonntag:

02.04., 13:15 Uhr: Grizzlys Wolfsburg – Red Bull München

02.04., 16:30 Uhr: Adler Mannheim – ERC Ingolstadt

Serien:

Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 1:0

ERC Ingolstadt – Adler Mannheim 0:1