​Der EHC Red Bull München steht im Play-off-Finale der Deutschen Eishockey-Liga. Per „Sweep“, also mit drei Siegen in drei Spielen, haben sich die Bayern im Halbfinalduell gegen die Grizzlys Wolfsburg durchgesetzt. Die Adler Mannheim dagegen haben mit einem Sieg bei den Eisbären Berlin ein viertes Spiel erkämpft.

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 2:0 (2:0, 0:0, 0:0)



Serienstand: 3:0

Ein Doppelschlag in der sechsten Minute war nicht der Auftakt zu einem Torfeuerwerk – sondern bereits der Endstand in dieser Partie. Erst traf Yasin Ehliz, 14 Sekunden später dann Austin Ortega. Defensiv lief es danach bei den Grizzlys zwar gut – bei den Münchnern aber konnte sich Torhüter Henrik Haukeland über einen Shutout freuen.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 3:5 (1:1, 0:1, 2:3)

Serienstand 2:1

Die Adler machen es spannend. Nachdem sie einen möglichen Erfolg in Spiel zwei in den Schlussminuten aus der Hand gegeben hatten, waren sie in dieser Partie fast durchgängig in der Vorhand. Die erste Führung durch Markus Hännikäinen glich Frans Nielsen zwar aus, doch in der zweiten Spielhälfte ging es dann rund. Im zweiten Drittel gelang Nigel Dawes das 2:1 (31.), ehe die Adler bis zur 51. Minute durch Nicolas Krämmer und noch einmal Dawes auf 4:1 davonzogen. Blaine Byron verkürzte, als die Eisbären bereits mit einem weiteren Feldspieler agierten. Dawes erzielt daraufhin per Empty-Netter noch seinen dritten Treffer. Das dritte Berliner Tor durch Johan Södergran hatte danach nur noch statistische Bedeutung. Am Dienstag (19.30 Uhr) geht es in dieser Serie in Mannheim weiter.