​Die Höhe eines Sieges in den Play-offs hat per se keine Bedeutung, doch der 5:1-Erfolg des EHC Red Bull München zum Auftakt des Play-off-Halbfinals gegen die Grizzlys Wolfsburg hatte hinter sich ein imaginären Ausrufezeichen. Derweil ging das Duell zwischen Berlin und Mannheim in die Overtime – mit dem besseren Ende für die Eisbären.

Eisbären Berlin – Adler Mannheim 4:3 (2:1, 1:1, 0:1, 1:0) n.V.

Serienstand: 1:0

Das war eine spannende Angelegenheit. Zwar führten die Gastgeber vergleichsweise schnell mit 2:0, nachdem Giovanni Fiore im Powerplay (8.) und Jonas Müller (12.) für die Eisbären getroffen hatten, doch die Adler schlugen zurück. Noch vor der ersten Pause brachte Andrew Desjardins sein Team mit dem 1:2-Anschluss (18.) heran und bestrafte so eine 3:5-Unterzahl, die sich die Eisbären zuvor eingehandelt hatten. Knapp drei Minuten nach Wiederbeginn gelang Jason Bast gar der Mannheimer Ausgleich, doch Yannick Veilleux brachte die Eisbären wieder nach vorne (34.). Doch das Spiel blieb verbissen – und so traf Tim Wohlgemuth zum 3:3-Ausgleich für die Adler (47.). Kurz vor Ende der regulären Spielzeit handelte sich Mannheims Borna Rendulic fünf Strafminuten und eine Spieldauerstrafe nach einem Bandencheck ein. Diese Unterzahl überstanden die Adler – wie auch die Eisbären eine zweiminütige Situation nach Beginn der Verlängerung. In der 72. Minute erzielte Manuel Wiederer schließlich den Siegtreffer für die Eisbären.

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 5:1 (2:0, 2:0, 1:1)

Serienstand: 1:0

Das war dann mal gleich eine ordentliche Ansage der Bajuwaren: Patrick Hager (13.) und Ben Street (17.) sorgten für eine 2:0-Pausenführung und auch im Mittelabschnitt blieben die Gastgeber die spielbestimmende Mannschaft. In der 23. Minute traf Hager erneut – diesmal im Powerplay. Und Konrad Abeltshauser traf gar zum 4:0 (36.). Kurz darauf ging es zur Sache: Wolfsburgs Darren Archibald handelte sich wegen eines unkorrekten Körperangriffs eine „Fünfer“ samt Spieldauerstrafe ein – zudem geriet er mit Münchens Andrew MacWillam aneinander, was beiden ebenfalls eine Fünfminutenstrafe einbrachte. Diese Überzahl nutzte München im Schlussdrittel – und das schick, denn Austin Ortega spielte einen maßgenauen Pass in die Kelle von Ben Smith. Danach war der Arbeitstag von Wolfsburgs Goalie Dustin Strahlmeier beendet – Chet Pickard kam in den Kasten der Grizzlys (42.). Immerhin brachten sich die Niedersachsen noch auf die Anzeigetafel: In doppelter Überzahl traf Jordan Murray in den kurzen Winkel (53.).