​Im Auftaktspiel der Deutschen Eishockey-Liga zur Saison 2021/22 feierte der EHC Red Bull München einen 4:1 (0:0, 2:1, 2:0)-Auswärtssieg bei den Eisbären Berlin – das Spiel hätte sich allerdings auch zugunsten des Deutschen Meisters aus der Bundeshauptstadt entwickeln können. Alle der erlaubten 6450 Zuschauerplätze waren vergeben – unter Corona-Bedingungen also ausverkauft.

Im torlosen ersten Spielabschnitt hatte Berlin die beste Chance, als Leo Pföderl frei durchgebrochen war, aber nur den Münchner Pfosten traf. Schnell ging es im Mittelabschnitt: Bereits nach 56 Sekunden brachte Zach Boychuk die Eisbären in Führung, als er die Scheibe nach einem Pass aus dem Eck von Giovanni Fiore direkt nahm. Auch im Anschluss hatte Berlin einige gute Chancen – doch die Gäste trafen. Und das zweimal nach dem Schema: Bully – Tor! Erst traf der aufgerückte Zach Redmond nach einem Querpass im Anschluss an einen Bullygewinn. Dann brachte Yannic Seidenberg die Münchner mit einem verdeckten Schlagschuss nach einem Bully in Führung. Seidenberg erhöhte mit einem Überzahl-Schlagschuss im letzten Drittel auf 3:1, ehe Austin Ortega eine schöne Rückhand-Vorlage von Maximilian Kastner zum 4:1 für die Gäste nutzte. Die Eisbären hatten auch weiterhin sehr gute Gelegenheiten, doch die Chancenauswertung der Gastgeber ließ zu wünschen übrig.