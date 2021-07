Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Kölner Haie haben Quinton Howden verpflichtet. Der 29-jährige Center erhält beim KEC einen Vertrag bis 2022 und läuft mit der Rückennummer 51 auf.

Howden spielte in der vergangenen Saison in der schwedischen SHL für die Malmö Redhawks. Zuvor spielte der Linksschütze drei Jahre lang in der KHL und kam in 173 Einsätzen auf 82 Scorerpunkte (42 Tore, 40 Vorlagen).

KEC-Cheftrainer Uwe Krupp: „Mit Quinton ergänzen wir unseren Kader mit einem soliden Zwei-Wege-Mittelstürmer. Er spielt verantwortungsvoll abseits der Scheibe und kann gleichzeitig offensive Akzente setzen. Er bringt gute läuferische und körperliche Voraussetzungen mit und übernimmt eine wichtige Rolle in unserem Team.“

Mit dieser Verpflichtung reagieren die Haie auf den Abgang von James Sheppard. Dessen Vertrag wurde in beidseitigem Einvernehmen aufgelöst. „Vor einiger Zeit kam James Sheppard mit der Bitte auf uns zu, aus familiären Gründen nicht nach Köln zurückzukehren. Diesem Wunsch sind wir entgegengekommen. Wir danken ihm für seinen Einsatz in der vergangenen Saison und wünschen ihm und seiner Familie alles Gute für die Zukunft“, heißt es in der Mitteilung der Haie.

Zum Trainingsauftakt werden drei weitere neue Spieler dazustoßen. Alex Roach (28, zuletzt Eisbären Berlin) und Andrej Bires (27, zuletzt Nürnberg Ice Tigers) erhalten zwei Spieler einen Try-Out-Vertrag in Köln. Zudem kommt der 21-jährige Jack Tucker als Gastspieler.