Während aktuell der Hauptrunden-Endspurt läuft, wird beim ERC Ingolstadt im Hintergrund weiterhin fleißig am Kader für die kommende Saison gebastelt. Als erster Neuzugang für die Spielzeit 2022/23 steht Philipp Krauß fest. Der 21-jährige Stürmer, der in bislang 108 DEL2-Spielen 54 Scorerpunkte sammelte, wechselt vom ESV Kaufbeuren zu den Panthern.

Der gebürtige Kaufbeurer spielte 2020/21 seine erste Profi-Saison und wurde in der DEL2 prompt zum Rookie des Jahres gewählt. 21 Scorerpunkte verbuchte er in den 55 Einsätzen während seiner Debütsaison. In der aktuellen Spielzeit konnte er den nächsten Schritt machen und seine Ausbeute steigern. „Ich habe Philipp in den vergangenen beiden Jahren oft spielen sehen. Er war in Kaufbeuren ein Leistungsträger und hat oft als Center mit zwei Importspielern zusammengespielt“, sagt Sportdirektor Larry Mitchell, der den Angreifer, welcher als Außen- und Mittelstürmer eingesetzt werden kann, mehrmals intensiv gescoutet hat.

Für das Team von Cheftrainer Tray Tuomie, das als achtplatzierter der Hauptrunde in der ersten Playoff-Runde gegen Freiburg die Segel streichen musste, gelangen Krauß 33 Zähler (neun Tore, 24 Vorlagen) in 52 Spielen.

„Trotz seines jungen Alters hatte er eine Schlüsselrolle inne. Er verfügt über ein super Spielverständnis und ich erwarte, dass er den Sprung in die DEL schaffen wird. Ein großer Dank gilt auch den Verantwortlichen beim ESV Kaufbeuren, die ihm diese Chance trotz eines eigentlich noch laufenden Vertrags ermöglichen“, erklärt Mitchell.

Der Linksschütze durchlief sämtliche Nachwuchsteams seines Heimatvereins und sammelte als 16-Jähriger, damals noch in einem Team mit Ex-Panther Tim Wohlgemuth, seine ersten Erfahrungen in der DNL. Bereits als 17-Jähriger war er einer der besten Scorer des Kaufbeurer DNL-Teams. In den letzten beiden Spielzeiten, die er komplett in der höchsten deutschen Nachwuchsliga aktiv war, gelangen ihm 113 Scorerpunkte in 76 Spielen.