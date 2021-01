Lesedauer: ca. 1 Minute

​J.J. Peterka und Justin Schütz kehren zurück zum EHC Red Bull München. Das meldete der DEL-Hauptrundensieger der vergangenen Saison.

Damit beenden Red Bull München und Red Bull Salzburg ihre Leihvereinbarungen. Peterka absolvierte für Salzburg zwölf Einsätze in der ICE Hockey League, der internationalen österreichischen Liga. Dort erzielte er sieben Tore sowie neun Assists. Schütz kam in 25 Begegnungen auf fünf Treffer und elf Torvorlagen.

Christian Winkler, Managing Director Sports Red Bull Eishockey: „John und Justin haben in Salzburg spürbare Entwicklungsschritte gemacht. Es war absolut sinnvoll, dass sie dort bereits im September vergangenen Jahres, also viele Wochen vor Beginn der DEL, in die Saison starten konnten. Nach den langfristigen Ausfällen von Dennis Lobach, Bastian Eckl, Nico Appendino und Luca Zitterbart, also vier deutschen U23-Spielern, haben wir uns entschieden, beide Akteure wieder nach München zu holen.“

Peterka war zudem einer der Leistungsträger im deutschen Team bei der zurückliegenden U20-Eishockey-Weltmeisterschaft in Kanada.