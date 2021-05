Lesedauer: ca. 1 Minute

Nach 21 Jahren als Manager der Eisbären, davon 15 Jahre als Geschäftsführer, wechselt Peter John Lee (65) als Stellvertreter von Luc Robitaille in den Aufsichtsrat des DEL-Rekordmeisters und gibt seinen Posten als Geschäftsführer auf.

Peter John Lee: „Zusammen mit Luc Robitaille habe ich schon vor geraumer Zeit die Zukunft der Eisbären besprochen und den Wechsel in den Aufsichtsrat als nächsten Schritt festgelegt. Der Gewinn der achten Deutschen Meisterschaft ist nun ein guter Zeitpunkt, um diesen zu tätigen. Ich ziehe mich zwar ein Stück weit aus dem Tagesgeschäft zurück, bin in meiner neuen Funktion jedoch auch weiterhin in die Entscheidungen eingebunden.“

Aufsichtsratsvorsitzender Luc Robitaille: „Es ist kaum in Worte zu fassen, was Pete für die Eisbären bedeutet. Er hat sie geprägt wie kein anderer. Sein Verhältnis zu Spielern, Partnern und Sponsoren war und ist ein extrem wichtiger Faktor für die Erfolge auf und außerhalb des Eises. Umso mehr freut es uns, dass er sich dazu entschieden hat, den Eisbären in einer neuen Rolle treu zu bleiben.“

Peter John Lee kam vor über 25 Jahren zunächst als Spieler zu den Eisbären, wechselte 1997 als Assistenztrainer hinter die Bande und wurde in derselben Saison Cheftrainer. Ab dem Jahr 2000 verantwortete er als Manager den sportlichen Bereich und übernahm nach der 2. Meisterschaft im Jahr 2006 der Eisbären zusammen mit Billy Flynn die Geschäftsführung als Nachfolger von Detlef Kornett.

Mit dem Wechsel von Lee in den Aufsichtsrat wird Vice President Business Operations Thomas Bothstede als Geschäftsführer bestellt.

Neben Luc Robitaille und Peter John Lee komplettieren Alex Hill, Jan Kienappel, Uwe Frommhold, Kelly Cheeseman und Olaf Brüll den Aufsichtsrat der Eisbären Berlin.