DEL am Donnerstag

Patrick Hager feiert 1000. DEL-Spiel beim Münchner Sieg gegen Berlin

24.10.2025, 10:58 Uhr Lesedauer: eine Minute

Ein Sieg und eine ganze besondere Ehrung: Beim Donnerstag-Topspiel der Deutschen Eishockey-Liga stand Patrick Hager vom EHC Red Bull München im Mittelpunkt, der gegen die Eisbären Berlin sein 1000. Liga-Spiel absolviert hat. Diese Marke haben mit ihm nun 13 Spieler erreicht.

In diesen 1000 Spielen erreichte Patrick Hager 225 Tore und 352 Vorlagen und ist mir diesen 577 Punkten der aktuell zwölftbeste Scorer der DEL-Geschichte. Seine 41 Tore und 51 Vorlagen sind sogar der Bestwert in den Play-offs. Mit dem ERC Ingolstadt und dem EHC Red Bull München wurde er dreimal Deutscher Meister. „1000 Spiele schüttelst du nicht einfach so aus dem Ärmel, das haben noch nicht so viele geschafft. Umso schöner ist es, jetzt zu diesem Kreis zu gehören“, erklärte der Jubilar.

Sein Team besiegte die Eisbären Berlin mit 3:2 (0:0, 2:2, 1:0). Ty Ronning brachte die Eisbären Berlin zwar in Front, doch Tobias Rieder drehte die Partie durch zwei Treffer vor 10.438 Zuschauern im SAP-Garden. Manuel Wiederer sorgte noch einmal für den Berliner Ausgleich, nur 30 Sekunden vor der zweiten Pause. Chris DeSousa erzielte den Münchner Siegtreffer in der 45. Minute.

Ebenfalls am Donnerstagabend gewannen die Augsburger Panther mit 4:2 (2:1, 0:1, 2:0) gegen den ERC Ingolstadt. Die 2:0-Führung der Gastgeber glichen die Gäste im „Panther-Duell“ zwar aus, doch Christian Hanke (44.) und Alexander Blank (60., Empty-Net-Goal) sorgten schließlich für den Augsburger Erfolg.