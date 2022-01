Lesedauer: ca. 1 Minute

​Derbytime im Augsburger Curt–Frenzel–Stadion, Panther gegen Panther, Augsburg gegen Ingolstadt. Das versprach schon immer, ein interessantes Match zu werden. Und so auch dieses Mal: Die Augsburger Panther besiegten in einem schnellen und knappen Spiel den Tabellenfünften ERC Ingolstadt im Penaltyschießen mit 3:2 (1:0, 1:1, 0:1, 1:0).

Beide Mannschaften schenkten sich zu Anfang des Spiels nichts – der ERC war aber das Team mit den zwingenderen Chancen in den ersten zehn Minuten. Die Panther hatten jedoch das erste Überzahlspiel, konnten es aber nicht zum Führungstreffer nutzen. Es war ein schnelles erstes Drittel mit wenigen Unterbrechungen, aber auch wenigen wirklichen Chancen beider Teams. Durch einen flotten Angriff der heimischen Panther gestartet von John Rogl und einem unhaltbarer Abschluss von Michael Clarke gingen die Augsburger mit 1:0 in der letzten Spielminute des ersten Drittels in Führung.



Ingolstadt kam mit sehr viel Druck aus der Kabine und Augsburg musste zwei Strafen auf einmal nehmen. Drei gegen Fünf hieß das für zwei Minuten, Resultat war der Ausgleich des ERC durch Wayne Simpson — ein satter Schuss direkt in den Winkel. Weiterhin war Augsburg mit einem Mann in Unterzahl, Roy bot zwei Glanzparaden und Augsburg überstand diese Phase ohne weiteres Gegentor. Die nächste Strafe traf dann den ERC Ingolstadt, Augsburg hatte sofort die Gelegenheit, aber der Puck traf nur die Latte, es blieb beim 1:1 unentschieden. 15 Sekunden vor Ende des Drittels traf Adam Payerl wiederum auf Zuspiel von John Rogl zum 2:1 für die Augsburger Panther.

Das letzte Drittel begann wie das vorherige aufgehört hat, mit flottem Eishockey beider Teams. Der ERC hatte die zwingenderen Chancen, Augsburg konnte sich aber immer wieder gut befreien und wehrte ein ums andere Mal ab. Eine Strafzeit für den ERC kam den Panthern zehn Minuten vor Ende gerade recht, um sich noch deutlicher zu entlasten. Augsburg machte sich durch unnötige Strafen das Leben schwer und so erzielte Ingolstadt mit einem Mann mehr durch Benjamin Marshall vier Minuten vor dem Ende den Ausgleich.

So ging es für Augsburg erneut in die Verlängerung, doch keines der beiden Teams konnte das Spiel für sich entscheiden – so musste das Penaltyschießen entscheiden. Michael Clarke verwandelte seinen Schuss. Als dann Olivier Roy den Penalty von Daniel Pietta spektakulär mit der Fanghand hielt, war der Sieg der Augsburger besiegelt.

Die Augsburger Panther reisen am Dienstag, 4. Januar, nach Berlin zu den Eisbären; der ERC Ingolstadt muss am Freitag, 7. Januar, nach Bremerhaven.

Tore: 1:0 (18:50) Clarke (Rogl, Campbell); 1:1 (24:18) Simpson (Marshall); 2:1 (39:45) Payerl (Rogl, Haase); 2:2 (56:05) Marshall (Simpson); 3:2 (65:00) Clarke (entscheidender Penalty). Strafen: Augsburg 8, Ingolstadt 10.

