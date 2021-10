Die DEL am Freitag

​Noch ist der EHC Red Bull München nicht wieder im richtigen Rhythmus. So haben sich die Bayern mit der Düsseldorfer EG auf eine Verlegung für die DEL-Partie geeinigt, die am Sonntag hätte stattfinden sollen. Am Freitag waren die Roten Bullen gegen die Grizzlys Wolfsburg im Einsatz, mussten sich aber geschlagen geben.

Immerhin konnten die Münchner wieder auf Ben Smith und Trevor Parkes zurückgreifen, dennoch verloren die Gastgeber mit 2:4. Insgesamt gab es am Donnerstag und Freitag viele Tore zu bestaunen. Aktuell führen die Adler Mannheim die Tabelle vor München und Berlin, das Bremerhaven nach 0:2-Rückstand besiegte, an. Auf den letzten beiden Rängen stehen derzeit die Bietigheim Steelers und die Schwenninger Wild Wings.



Die DEL-Spiele am Donnerstag und Freitag:

ERC Ingolstadt – Kölner Haie 2:5 (1:2, 0:1, 1:2)

Tore: Ingolstadt: Hüttel, Aubry – Köln: Barinka (3), Matsumoto, Dumont.

Krefeld Pinguine – Augsburger Panther 5:4 (2:0, 1:2, 2:2)

Tore: Krefeld: Bracco, Weiss, Hersley, Sacher, Bergström – Augsburg: Clarke (2), Saponari, Stieler.

Bietigheim Steelers – Adler Mannheim 2:4 (1:3, 0:0, 1:1)

Tore: Bietigheim: Hauner, Sheen – Mannheim: Eisenschmid (2), Rendulic, Bast.

Straubing Tigers – Nürnberg Ice Tigers 3:5 (1:2, 0:1, 2:2)

Tore: Straubing: Leier, Schönberger, Akeson – Nürnberg: Sheehy, Fleischer (je 2), Reimer.

EHC Red Bull München – Grizzlys Wolfsburg 2:4 (0:2, 0:1, 2:1)

Tore: München: Parkes, Ortega – Wolfsburg: Machacek, DeSousa, Pfohl, Mingoia.

Eisbären Berlin – Fischtown Pinguins Bremerhaven 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Tore: Berlin: Fiore (2), Noebels, Clark, Pföderl – Bremerhaven: Lutz, Jeglic.