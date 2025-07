Lesedauer: ca. 1 Minute

Das ist bitter für die Deutsche Frauen-Eishockey-Liga. Nach dem Rückzug der Bergkamener Bären gehen in der Saison 2025/26 nur noch fünf Mannschaften in der höchsten Spielklasse an den Start – und eine davon kommt mit dem HK Budapest weiterhin aus Ungarn. Heißt: Nur vier deutsche Vereine sehen sich zu Frauen-Eishockey auf Bundesliga-Niveau in der Lage.

Neben den Ungarinnen gehen der ECDC Memmingen Indians, die Eisbären Berlin, der ERC Ingolstadt und die Mad Dogs Mannheim an den Start. Die neue Saison beginnt am Wochenende 20./21. September 2025 mit einem Doppel-Spieltag. Die aktuellen Vizemeisterinnen aus Budapest empfangen die Mad Dogs Mannheim. Der ERC Ingolstadt hat die Mannschaft der Eisbären Berlin für zwei Spiele zu Gast. Die Meisterinnen des ECDC Memmingen Indians starten am Samstag, 27. September, im Berliner Wellblechpalast in die neue Spielzeit.

Auftakt-Spieltag der blossom-ic DFEL:

20.09.2025, 17:10 Uhr: HK Budapest – Mad Dogs Mannheim

20.09.2025, 19:00 Uhr: ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

21.09.2025, 12:15 Uhr: HK Budapest – Mad Dogs Mannheim

21.09.2025, 13:15 Uhr: ERC Ingolstadt – Eisbären Berlin

Die Saison wird in einer Dreifach-Runde gespielt. Der letzte Spieltag der DFEL-Hauptrunde ist für das Wochenende 21./22. Februar 2026 angesetzt. Der Start der Playoffs ist für Samstag, 28. Februar 2026, geplant. Diese werden wie gewohnt im Best-of-Five-Modus ausgetragen. Die Meisterinnen der Saison 2025/26 stehen dann spätestens am 4. April 2026 fest.