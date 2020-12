Lesedauer: ca. 2 Minuten

​Als die vergangene Saison endete, endete ebenfalls die Ära „Thomas Sabo“. Das DEL-Team aus Franken heißt nun wieder Nürnberg Ice Tigers. Wie wird das Gesicht der Mannschaft aussehen und wie erfolgreich wird das Team nach dem Umbruch in der kommenden Saison spielen?

Einer der wichtigsten Posten innerhalb der Mannschaft wurde erst relativ spät besetzt, da sich Trainer Kurt Kleinendorst nach mehreren Monaten Bedenkzeit gegen eine Rückkehr ins aktive Arbeitsleben entschieden hat. Für viele überraschend entschieden sich die Verantwortlichen in Nürnberg Ende Juni dafür, Frank Fischöder, erfolgreicher Cheftrainer der Jungadler Mannheim (sechs Titel in sieben Jahren) aus der DNL zu verpflichten. Bei seiner Vorstellung in Nürnberg, gab er die langfristige Förderung von jungen deutschen Spielern als Ziel aus.



Aufgrund der Corona-Pandemie und des langen unklaren Starts in die neue Saison, bat Jack Skille Ende Oktober um Vertragsauflösung, um sich dem EC Red Bull Salzburg anschließen zu dürfen, da in Österreich bereits seit Ende September wieder gespielt wird. Skille wurde letzte Saison erst kurz vor Ende der Transferfrist verpflichtet und hatte seinen Vertrag zum Saisonende um zwei Jahre verlängert. Ebenfalls nicht nach Nürnberg zurückkehren wird Stürmer Will Acton, der vor zwei Spielzeiten aus seinem laufenden Vertrag in Schwenningen gekauft wurde. Allerdings konnte er nie an seine damalige Form anknüpfen – auch sein Vertrag wird aufgelöst. In der Verteidigung wird auch der Vertrag von Chris Summers aufgelöst. Der US-Amerikaner äußerte Bedenken, aufgrund der Pandemielage nach Europa zurückzukehren.

Auch die „regulären“ Wechsel zum Saisonende werden das Gesicht der Mannschaft verändern: Daniel Fischbuch wechselte zurück nach Düsseldorf, ebenso wie Eugen Alanov, der allerdings den Umweg über Krefeld nahm. Andreas Eder ging zu den Straubing Tigers und Philippe Dupuis beendete seine aktive Karriere. In der Verteidigung verließ Brett Festerling nach vier Spielzeiten die Ice Tigers.

Neben routinierten und gestandenen Spielern wie Luke Adam (kommt aus Düsseldorf) und Andrew Bodnarchuk (aus München kommend) verpflichteten die Ice Tigers unter anderem junge Spieler wie Timo Walther (22 Jahre), Julius Karrer (19 Jahre) und Tyson McLellan (24 Jahre).

Da die Ice Tigers nicht am Magenta-Cup teilnahmen, sammelten einige Spieler in der DEL2 oder Oberliga Spielpraxis und kehrten Ende November zurück nach Nürnberg, um sich auf die kommende Spielzeit vorzubereiten. Die Ice Tigers haben zwei Testspiele gegen bayerische Mannschaften absolviert. Man unterlag zwar in beiden Spielen (2:3 nach Verlängerung gegen Straubing und 3:4 nach Penaltyschießen gegen Augsburg), doch zeigte die Mannschaft eine ansehnliche Leistung.

Kurz vor dem Saisonstart am Samstag, 19. Dezember, in Mannheim, wechselten die beiden Top-Talente Moritz Elias (16 Jahre) und John Broda (19 Jahre) von den Jungadlern Mannheim auf Leihbasis nach Nürnberg. Hier schließt sich der Kreis mit Fischöders Vorhaben, junge Spieler in die Mannschaft zu integrieren.

Und am Freitag gelang es zudem noch, die Lücke zu schließen, die Chris Summers hinterlassen hatte. Die Franken haben den Nationalspieler Arturs Kulda unter Vertrag genommen. Der 32-jährige Verteidiger erhält in Nürnberg einen Vertrag bis zum Ende der DEL-Saison 2020/21. Kulda lief beim Deutschland-Cup in Krefeld für Lettland vor. In der zurückliegenden Saison spielte er für Severstal Cherepovets und Dinamo Riga in der KHL. Wenn alles glatt läuft, soll er am 30. Dezember gegen Schwenningen debütieren.

