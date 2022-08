Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Nürnberg Ice Tigers haben den US-amerikanischen Verteidiger Hayden Shaw für die kommende DEL-Saison 2022/23 unter Vertrag genommen. Der 26-jährige Linksschütze wechselt von den Trois-Rivières Lions aus der ECHL nach Nürnberg und steigt am kommenden Dienstag ins Training ein.

Hayden Shaw absolvierte in der vergangenen Spielzeit 40 Spiele für die Trois-Rivières Lions und brachte es dabei auf acht Tore und 20 Vorlagen. Zusätzlich kam Shaw zu vier Einsätzen und einem Assist für die Manitoba Moose in der AHL. Insgesamt hat der Offensivverteidiger bislang 86 ECHL- und 34 AHL-Spiele absolviert. Zuvor spielte er für vier Jahre an der University of North Dakota in der College-Liga NCAA.

Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Mit Hayden Shaw haben wir einen Verteidiger verpflichtet, von dem wir überzeugt sind, dass er den Abgang von Luke Green mehr als kompensieren kann. Er ist sehr laufstark und spielt mit und ohne Puck immer mit sehr viel Tempo. Nach den geführten Gesprächen bin ich auch davon überzeugt, dass er charakterlich perfekt in unsere Kabine passt.“