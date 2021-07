Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nürnberg Ice Tigers haben ihre Suche nach einem spielstarken Mittelstürmer erfolgreich abgeschlossen: Der 25-jährige US-Amerikaner Tyler Sheehy hat in Nürnberg einen Vertrag für die kommende DEL-Saison mit Option für eine weitere Spielzeit unterschrieben.

Tyler Sheehy bestritt in der abgelaufenen Saison 23 Spiele für die Allen Americans in der ECHL und erzielte dabei drei Tore und 14 Assists. Zudem absolvierte der Rechtsschütze 15 Spiele für die Iowa Wild in der AHL mit einem Tor und vier Vorlagen. In der Saison 2019/20 war er mit 26 Toren und 44 Assists in 47 Spielen drittbester Scorer der ECHL und hatte den besten Punkteschnitt der gesamten Liga. Nach der Saison wurde er als Rookie des Jahres ausgezeichnet und ins All-Star Team gewählt.

Während seiner Zeit am College war Sheehy für zwei Jahre Kapitän der University of Minnesota, sammelte 149 Punkte in 149 Spielen und war in der Saison 2016/17 Finalist für den Hobey Baker Award als bester Spieler der NCAA.

Ice Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Tyler hat in den vergangenen beiden Spielzeiten gezeigt, dass er weiß, wie man offensiv produzieren kann. Er ist ein Spieler, der sich in Europa etablieren möchte und hier eine lange und erfolgreiche Karriere haben will. Wir hoffen und gehen davon aus, dass er bei uns den nächsten Schritt machen und uns in den Top sechs im Sturm weiterhelfen wird. Seine Stärken sind eindeutig in der Offensive zu finden, er wird unser Powerplay beleben und ist vielseitig einsetzbar.“