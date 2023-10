Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Nürnberg Ice Tigers haben auf die akuten Verletzungssorgen reagiert und einen weiteren Verteidiger unter Vertrag genommen. Der 23-jährige Philipp Mass wechselt vom Ligakonkurrenten Grizzlys Wolfsburg nach Nürnberg und erhält einen Vertrag bis zum Ende der Saison 2023/24.

Mass stammt aus dem Nachwuchs der Jungadler Mannheim und kam in Deutschlands höchster Spielklasse bislang zu 133 Einsätzen für die Krefeld Pinguine und die Grizzlys Wolfsburg. Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Philipp Mass hat trotz seiner jungen Jahre doch schon 133 DEL-Spiele Erfahrung. Ich bin überzeugt davon, dass er uns in unserer augenblicklichen Situation weiterhelfen wird. Er wird in Nürnberg in den nächsten paar Monaten bei viel Eiszeit die Chance bekommen, sich zu beweisen und ein wichtiger Bestandteil unserer Mannschaft zu werden.“