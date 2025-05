Lesedauer: ca. 1 Minute

Die Nürnberg Ice Tigers haben den kanadischen Torhüter Evan Fitzpatrick verpflichtet. Der 27-Jährige kommt vom DEL-Konkurrenten EHC Red Bull München nach Nürnberg und erhält einen Vertrag für die Saison 2025/26 mit der Option auf eine weitere Spielzeit.

Evan Fitzpatrick wechselte kurz vor Ende des Transferfensters im Februar vom slowakischen Klub Liptovský Mikuláš nach München. Für die Red Bulls bestritt er inklusive Playoffs neun Spiele mit einem Gegentorschnitt von 2,23 und einer Fangquote von 91,8 Prozent. Vor seinem Wechsel nach Europa zur zurückliegenden Saison kam der 1,91 Meter große Linksfänger aus St. John’s in der kanadischen Provinz Neufundland 115 Mal in der ECHL und 14 Mal in der AHL zum Einsatz.

Ice-Tigers-Sportdirektor Stefan Ustorf: „Evan Fitzpatrick ist ein großer, sehr athletischer Torwart im besten Alter. Er hat mich in seiner ersten Saison in Europa überzeugt und ich bin mir sicher, dass er eine konstante Verstärkung sein wird.“



