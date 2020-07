Lesedauer: ca. 1 Minute

​Die Nürnberg Ice Tigers haben den Vertrag mit Max Kislinger verlängert. Der 22-jährige Stürmer hat nach Ablauf des ligaweiten Transferstopps einen neuen Vertrag für die kommende DEL-Saison mit einer Option für eine weitere Spielzeit unterschrieben.

Der gebürtige Garmisch-Partenkirchner war zur Saison 2018/19 von den Flint Firebirds aus der nordamerikanischen Ontario Hockey League (OHL) nach Nürnberg gewechselt und hat seitdem 76 Spiele mit acht Toren und zwei Vorlagen für die Ice Tigers bestritten.

Ice-Tigers-Sportdirektor André Dietzsch: „Max hat alle körperlichen und charakterlichen Voraussetzungen für einen sehr guten Spieler in unserer Liga. Seine Fitnesswerte gehören zu den besten in unserer Mannschaft. Wir freuen uns darüber, dass Max bei uns bleibt und werden gemeinsam mit ihm alles dafür tun, dass er in seinem dritten DEL-Jahr endgültig den Durchbruch schafft.“